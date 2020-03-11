Hill — Трамп отказался приезжать в Россию на День Победы

11.03.2020, 5:18, Новости дня

В американском правительстве заявили, что Дональд Трамп не приедет на празднование годовщины Дня Победы в Москву, и официальный представитель российского президента Дмитрий Песков это подтвердил. Впрочем, ни одна из сторон не сообщила причины такого решения, пишет The Hill.



Reuters

Дональд Трамп отказался от предложения посетить Москву по случаю Дня Победы в мае, пишет The Hill. Эту же информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ни одна из сторон не дала объяснения этому решению.

В ноябре Трамп говорил, что обдумывает это предложение, но в это время как раз будет идти предвыборная борьба в США. В свою очередь, российский президент Владимир Путин назвал ошибкой со стороны лидеров других государств отказ от посещения празднований в этом юбилейном году.

«Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать, — приводит издание слова российского президента. — Мы ждём и будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой».

The Hill напоминает, что в мире идёт эпидемия коронавируса, но если в США подтверждённых случаев 761, то в РФ — 10.