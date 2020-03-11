Наследники умершей фанатки Киркорова подрались в телестудии из-за имущества

11.03.2020, 5:07, Разное

Спор по поводу наследства богатой поклонницы Филиппа Киркорова завершился дракой в эфире. Местом выяснения отношений была выбрана программа «Андрей Малахов. Прямой эфир».
У Светланы Сафиевой, которая стала известна после своей ложной беременности якобы от известного певца, обнаружилась новая наследница. Её подруга Дороти Бурхарт, приехавшая из Германии, рассказывает о завещании, которое было написано умершей чуть больше года назад от инсульта Сафиевой. Однако обещание показать ценный документ она так и не сдержала. Другой претенденткой на миллиардное состояние покойной оказалась родственница крупного бизнесмена Георгия Сафиева, который был мужем фанатки Киркорова, но, как и его жена, ранее ушел из жизни. По словам внучатой племянницы Сафиева, он даже мог быть её отцом. Но даже после отрицательного результата ДНК-теста Кристина Чернова, так зовут родственницу, продолжала доказывать, что состояние принадлежит ей и её семье.

После оскорбительных выпадов со стороны Бурхарт между двумя претендентками на наследство завязалась потасовка, но дерущихся конкуренток быстро разняли. Зрители ожидают продолжения этой ожесточенной борьбы за имущество покойной.


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