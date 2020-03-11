Цена барреля нефти WTI выросла более чем на 3%

11.03.2020, 4:59, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду продолжают восстанавливаться после падения, произошедшего в понедельник. Стоимость нефти WTI поднимается уже более чем на 3%, свидетельствую данные торгов.

По состоянию на 04.39 мск цена нефти марки Brent росла на 1,61% – до 38,55 доллара за баррель. WTI поднималась на 2,65% – до 35,27 доллара за баррель. Минутами ранее показатель рос более чем на 3% – до 36,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. После этого цены на черное золото начали резко снижаться, следом обрушились и фондовые рынки в разных странах.

Президент Владимир Путин заявлял, что цены на нефть меняются, вместе с ними курс нацвалюты и биржи, однако РФ пройдет все это достойно, экономика страны будет укрепляться.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему резко падают курс рубля и цены на нефть.


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