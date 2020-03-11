Найденные под Рязанью останки принадлежат знакомой фигурантов «пензенского дела» Екатерине Левченко

11.03.2020, 4:54, Разное

Останки, найденные в лесу около деревни Лопухи в Рязанской области, принадлежат Екатерине Левченко — знакомой фигурантов пензенского дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена). Об этом эксперты-криминалисты сообщили матери девушки, рассказала она «Новой газете».

Девушка пропала еще в 2017 году. Ее останки на прошлой неделе нашли неподалеку от тела Артема Дорофеева, еще одного знакомого осужденных анархистов. Он пропал одновременно с Левченко в апреле того года.

По словам Татьяны Левченко, теперь дело об убийстве девушки будут переводить в рязанские следственные органы или в Москву. Как сообщает телеграм-канал Baza, cледователи уже отправили запрос в военный суд, чтобы получить разрешение на допрос фигурантов «дела Сети». В СК по Рязанской области «Новой газете» отказались комментировать эту информацию.

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В конце февраля «Медуза» опубликовала материал, в котором рассматривалась возможная версия о причастности фигурантов дела «Сети» Максима Иванкина, Михаила Кулькова и Дмитрия Пчелинцева к исчезновению Дорофеева и Левченко. Об этом рассказывал их знакомый Алексей Полтавец, который, по его собственным словам, лично убил Дорофеева.

Адвокаты обвиняемых по делу «Сети» отрицают возможную связь своих подзащитных с убийством. По их словам, если у следствия был хотя бы малейший намек на то, что молодые люди каким-то образом причастны к исчезновению двух человек, правоохранители не смогли бы оставить это без внимания.

Источник: Новая газета


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