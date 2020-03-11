В шутке про мужчину, который пишет завещание при температуре 37,2, есть только доля шутки

11.03.2020, 4:09, Новости дня

Простужаясь, каждый чувствует себя плохо. Но интенсивность ощущений, может сильно отличаться. Ученые считают, что она может быть связана с различными социальными факторами. Свои выводы они опубликовали в Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Согласно новому исследованию, то, насколько нездоровыми ощущают себя простуженные  люди, связано с полом, уровнем дохода и культурными ценностями.

Наиболее выраженным ощущение болезни было у участников заработком ниже среднего по стране, семейные мужчины и те, кто описывал себя как человека, который стоически переносит все невзгоды.

«Ирония заключается в том, что мы думаем, что быть стоиком — это значит быть сдержанным. Однако исследование показало противоположный эффект. Болезнь для таких людей была предметом гордости и поэтому они позволяли себе болеть по полной» — сказал Эрик Шеттак (Eric Shattuck), биологический антрополог из Техасского Университета.

Ученые объяснили связь низкого дохода и более интенсивных болезненных ощущений с низким уровнем медицинской помощи, а высокий порог чувствительности семейных мужчин тем, что им есть на кого положиться.

В своем исследовании авторы проанализировали анкеты 1259 респондентов, которые сообщали, что болели гриппом или простудой в течение последнего года. Участников просили оценить свое текущее представление о степени тяжести перенесенной болезни.

Ранее исследования показывали, что многие люди, независимо от рода занятий, могут ходить на работу во время болезни. Ученые подчеркивают, что важную роль в таком поведении играет культура работы.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Число жертв стрельбы в Таиланде возросло до 17 человек

27.02 / День белого медведя: ученые проведут перепись «хозяев Арктики»

13.02 / «Попала в ад»: устроившая истерику в такси фитнес-тренер пожаловалась на угрозы

21.01 / Экономика: МВФ испугался новой Великой депрессии

15.01 / Метеорологи признали 2019 год вторым из самых теплых в истории наблюдений

18.02 / Россия начала отставать в разведке месторождений на шельфе

30.12 / Стало известно о нападении Турции на войска Сирии

04.01 / Пригожин ответил критикам «голубых огоньков»

14.02 / Пляжный футбол. «Локомотив» и «Спартак» одержали по две победы

15.01 / Иранцы сбили самолет МАУ умышленно, а не по ошибке. Версия о человеческом факторе – прикрытие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика