В шутке про мужчину, который пишет завещание при температуре 37,2, есть только доля шутки

11.03.2020, 4:09, Новости дня

Простужаясь, каждый чувствует себя плохо. Но интенсивность ощущений, может сильно отличаться. Ученые считают, что она может быть связана с различными социальными факторами. Свои выводы они опубликовали в Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Согласно новому исследованию, то, насколько нездоровыми ощущают себя простуженные люди, связано с полом, уровнем дохода и культурными ценностями.

Наиболее выраженным ощущение болезни было у участников заработком ниже среднего по стране, семейные мужчины и те, кто описывал себя как человека, который стоически переносит все невзгоды.

«Ирония заключается в том, что мы думаем, что быть стоиком — это значит быть сдержанным. Однако исследование показало противоположный эффект. Болезнь для таких людей была предметом гордости и поэтому они позволяли себе болеть по полной» — сказал Эрик Шеттак (Eric Shattuck), биологический антрополог из Техасского Университета.

Ученые объяснили связь низкого дохода и более интенсивных болезненных ощущений с низким уровнем медицинской помощи, а высокий порог чувствительности семейных мужчин тем, что им есть на кого положиться.

В своем исследовании авторы проанализировали анкеты 1259 респондентов, которые сообщали, что болели гриппом или простудой в течение последнего года. Участников просили оценить свое текущее представление о степени тяжести перенесенной болезни.

Ранее исследования показывали, что многие люди, независимо от рода занятий, могут ходить на работу во время болезни. Ученые подчеркивают, что важную роль в таком поведении играет культура работы.