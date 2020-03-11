«Пошлая и плоская»: Леонид Агутин раскритиковал современную музыку

11.03.2020, 4:07, Разное

Леонид Агутин раскритиковал современную эстрадную музыку. Певец считает пошлым и непрофессиональным то, что сейчас звучит со сцены.
Леонид Агутин уверен, музыка, представленная современной молодежи, становится всё более плоской и форматной. Под этим исполнитель подразумевает массовую культуру, которая звучит с эстрадных площадок. По мнению артиста, каждый человек является тем, что он “потребляет”. Именно поэтому очень важно поддерживать “приличный уровень” в музыкальной индустрии, иначе ситуация будет только усугубляться.

Музыкант считает пошлым и совершенно непрофессиональным то, что сейчас звучит на многих сценах, а современное поколение он назвал “конченным”. В то время, как на вкус детей ещё можно оказать позитивное влияние. Для этого Агутин хочет провести Музыкальный образовательный форум, ориентированный на молодёжь. Мероприятие будет проходить с 12 по 22 июня в Сочи.

Карьера певца началась в 1989 году. Тогда молодой исполнитель выступал на разогреве у знаменитых артистов. Уже в 1995 ему удалось собрать стадион «Олимпийский». Спустя 13 лет Леонид Агутин стал обладателем почётного звания «Заслуженный артист Российской Федерации».


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