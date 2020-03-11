Мнение: Обрушение отеля: Китайцы строят дома за шесть дней (фото)

11.03.2020, 3:54, Разное

Китайцы научились делать классные мобильные телефоны, скоростные поезда, качественные машины (да-да, уже очень хорошие) и даже быстро возводить дома. 6 дней — дом стоит. Но что это за дом!?

Самое ужасное. Рухнувший в китайской провинции Фуцзянь отель использовался для карантина тех, кто находился в тесном контакте с заражёнными новым коронавирусом.

Под завалами, предположительно, находятся около 70 человек, 28 из них уже спасены.

И такое ощущение сейчас, что к китайцам появилось отношение и в мире и, увы, в России — их много, кто их считает. Особенно, после чудовищной вспышки болезни. Между тем, это очередная страшная трагедия.

Не поддерживаю синофобию. Мне нравится Китай, китайский способ стать ведущей экономикой мира, да — китайская кухня, китайская модель коммунизма, и азиатские женщины порой потрясающе красивы. Очень жаль Китай, чья экономика откатилась на 15 лет назад, по мнению их же экономистов.

@rovegosteb — https://t.me/rovegosteb/2469?single

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста


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