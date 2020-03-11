Под Москвой задержали серийных похитителей икон

11.03.2020, 3:33, Разное

В подмосковном селе Степановское полицейские задержали троих злоумышленников, которые похитили икону Георгия Победоносца из Благовещенского храма. В отношении правонарушителей возбудили уголовное дело, сообщает «ТВ Центр».

Во время обысков в доме одного из преступников также были найдены еще семь икон. По предварительной информации, их вынесли из разных церквей и храмов в Подмосковье и Нижегородской области. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.


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