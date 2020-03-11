Объявлена стоимость обновленного кроссовера Citroen C3

11.03.2020, 3:24, Новости дня

Французский автогигант Citroen официально объявил дату официальной презентации нового кроссовера Citroen C3.

Известно, что в минимальном исполнении стоимость паркетника составит от 17,9 тысяч евро. В свою очередь, для российского рынка автомобиль получит ценник 1,46 млн рублей. Инженеры применили в новом кроссовере усовершенствованный бензиновый двигатель PureTech 83, а также механическую трансмиссию. Во всех комплектациях предложили только передний привод.

Новый автомобиль имеет усовершенствованный мультимедийный комплекс, а также крупный дисплей. Кроме того, новинка также сможет похвастаться новым функционалом, который делает пользование данной техникой еще более комфортным и надежным. Остальные параметры данной новинки пока удерживаются в тайне от публики.