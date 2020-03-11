Тренер «Тоттенхэма» Моуринью: не могу винить игроков – они отдали все что могли

11.03.2020, 3:18, Новости дня

Главный тренер английского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов. Во втором матче 1/8 финала "шпоры" уступили итальянской "Аталанте" со счетом 0:3.

"Еще вчера у нас был позитивный настрой. Мы все верили. Пришлось тяжело, у них очень сильная команда, – приводит слова Моуринью пресс-служба УЕФА. – Мы допустили пару ошибок, они забили, затем уже сложно было что-либо менять. Я не могу винить игроков – они отдали все что могли".

Напомним, первая игра противостояния завершилась победой немецкой команды со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч "Лейпциг" (4:0) вышел в четвертьфинал турнира. Своего следующего соперника подопечные "быки" узнают в пятницу, 20 марта, в результате жеребьевки.


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