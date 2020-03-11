У замминистра здравоохранения Великобритании выявлен коронавирус

11.03.2020, 3:18, Новости дня

Заместитель министра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что у нее выявлено заражение коронавирусом COVID-19. По словам чиновника, после того, как анализы на коронавирус дали положительный результат, она самоизолировалась у себя дома, предприняв все необходимые меры.

Как сообщают британские СМИ, в минувший четверг, Надин Доррис присутствовала на приеме в резиденции премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и обменивалась с ним рукопожатием, а на следующий день почувствовала себя плохо, передает РИА Новости.

К настоящему времени число случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло 373, увеличившись в течение суток на 54. От вызванного COVID-19 заболевания в стране скончались шесть человек.

Как сообщалось, 31 декабря 2019 года власти КНР проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке в городе Ухане пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Позже ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Коронавирус распространился более чем в 100 странах мира, из европейских стран наиболее тяжелая ситуация сложилась в Италии.

 


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