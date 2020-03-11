Байден обошел Сандерса на праймериз в Миссисипи и Миссури

11.03.2020, 3:11, Новости дня

Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на первичных выборах Демократической партии в штатах Миссисипи и Миссури, свидетельствует подсчет телеканала Fox News.

По его данным, Байден обошел своего главного соперника сенатора Берни Сандерса. В Миссисипи разыгрываются голоса 36 делегатов, в Миссури – 68 делегатов, передает РИА «Новости».

В среду праймериз проходят в шести американских штатах. По их результатам будут распределены голоса 352 делегатов, которые на общем партийном съезде в ноябре выберут единого кандидата в президенты от Демократической партии.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Байден побеждает на праймериз в США.


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