Брэд Питт косвенно подтвердил роман с 30-летней актрисой Алией Шокат

11.03.2020, 3:07, Разное

Брэд Питт появился на публике в компании с 30-летней американской актрисой Алией Шокат. Пару заметили на концерте знаменитого музыканта Thundercat в Лос-Анджелесе.

Брэду Питту приписывают роман с молодой актрисой по имени Алия Шокат. На протяжении нескольких месяцев пара вместе неоднократно появлялась на публике. Поклонники ранее предполагали, что Питт вновь начал ухаживать за Дженнифер Энистон, после их теплой встречи на церемонии SAG Awards. Однако актеры заверили, между ними лишь дружеские отношения, и ничего большего быть не может.

Брэд Питт на концерте знаменитого музыканта был замечен в компании 30-летней актрисы Алии Шокат. Актеры мило беседовали, сидя рядом, и не скрывали положительных эмоций от совместного отдыха. Впервые пару увидели несколько месяцев назад в галереи во время художественной выставки, после посещения которой они отправились в ресторан. Коллеги признаются, между Питтом и Шокат возникли теплые чувства, однако официально никто из них не подтверждает роман.