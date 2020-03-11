Эксперты в США: Путину выписан карт-бланш на полновластие

11.03.2020, 2:48, Новости дня

Эксперты по российской политике в Соединенных Штатах, комментируя решение властей России «обнулить» предыдущие президентские сроки Владимира Путина и дать ему возможность переизбираться еще на 12 лет, с иронией напоминали, что с самого начала видели целью поправок в Конституцию России продление полномочий нынешнего хозяина Кремля. Однако о политическом будущем России после обретения Путиным карт-бланша аналитики говорили совсем без иронии.

Анджела Стент: Путин не против того, чтобы выглядеть диктатором

Директор Центра российских и евразийских исследований Джорджтаунского университета Анджела Стент (Angela Stent) в интервью Русской службе «Голоса Америки» вспоминает рассуждения своих коллег о цивилизованности Владимира Путина: «Если раньше многие говорили, что Путин не хочет выглядеть неким азиатским диктатором или кем-то вроде Роберта Мугабе, то теперь мы понимаем, что он не против того, чтобы так восприниматься».

«Можно, конечно, задаться вопросом: сейчас на дворе только 2020-й, почему это произошло сейчас? Но уже было столько разговоров о том, кто может стать его преемником, что он решил погасить эту дискуссию. Я думаю, что он захотел оставить за собой право решать, идти ему еще раз на президентский срок или нет, иметь карт-бланш, и при этом заставить всех остальных гадать, захочет ли он это сделать», — предполагает Анджела Стент.

Профессор Джорджтаунского университета напоминает, что были и другие варианты того, как Путин останется у власти: «Белорусский сценарий явно не сработал, варианты с госсоветом и премьер-министром тоже почему-то могли не подойти, и он уже сейчас говорит россиянам «смотрите, будет это сделано вот так» — и хочет понаблюдать за реакцией, потому что время еще есть. Он также хочет понаблюдать, «кто первым моргнет», кто может заявить о себе как о его конкуренте. Это такой пробный шар».

Анджела Стент допускает, что решение об «обнулении» президентских сроков Путина может вызвать волну протеста в России: «Посмотрим, как себя проявит российская оппозиция и общество в целом: пожилые люди, которые сейчас осознают, что Путин будет править до конца их жизни, молодые, которые, судя по опросам «Левада-Центра», не намерены с этим мириться и хотели бы уехать. Образованные и амбициозные люди тоже будут убегать или протестовать. Посмотрим, как Алексей Навальный и другие лидеры российской оппозиции смогут это использовать. Но мы помним, как жестко протесты подавлялись в прошлом году».

Однако, как считает политолог, в мире легитимность Владимира Путина как президента России вряд ли будет оспорена: «Многие страны, не относящиеся к развитым демократиям, отнесутся к этому спокойно – в особенности Китай, где Си Цзиньпин тоже видит себя пожизненным лидером. Я думаю, даже Индия не будет критиковать Кремль. Страны Запада, скорее всего, раскритикуют эти решения в Москве, но я сомневаюсь, чтобы кто-то стал всерьез подвергать сомнениям легитимность Путина и на основании таких сомнений действовать».

Грегори Файфер: путинизм неустойчив, но Путина это не волнует

Исполнительный директор Института современных международных отношений в Вашингтоне Грегори Файфер (Gregory Feifer), комментируя появившуюся у российского лидера возможность остаться президентом до 2036 года, говорит, что «в данном случае Путин устроил демонстрацию своей полной власти».

«Сначала он затеял внесение поправок в конституцию, чтобы сохранить свою власть, а потом решил, что может просто ее удерживать и без каких-то хитрых поправок. Он создает видимость легитимности, чтобы его мандат был законным, и заворачивает это в обертку с надписью «забота о стране», и произносит много слов о том, что в будущем сменяемость власти станет важной, но мы понимаем, что это – все то же шоу», — считает Грегори Файфер.

На самом же деле ничего хорошего, по мнению эксперта, в происходящем для России нет: «Путин продолжает укрепление своей авторитарной клептократии, помогая обогащаться себе и своим дружкам за счет россиян, чей уровень жизни не растет как-либо заметно уже лет десять. Это – коррумпированная авторитарная система, которая в долгосрочном плане очень нестабильна и опасна – то есть, прямо противоположна тому, что хотели бы граждане от системы власти, и тому, что утверждает сам Путин».

«Это будет напоминать стагнацию в СССР при Брежневе, — предрекает Грегори Файфер, — однако с полновластием лично Путина. Мы это, конечно, ожидали, но надо сказать, что тот лобовой метод, которым все это было осуществлено, сильно шокирует. Я видел реакцию людей, которые говорили, что это было сделано с зашкаливающим бюрократическим цинизмом. Путинизм неустойчив, он не инвестирует в экономику, не диверсифицирует ее, при нем происходит утечка мозгов, но это все для самого Путина не имеет значения: для него, видимо, значение имеет только власть».

Грэм Робертсон: новая возможность для оппозиции и момент испытания для президента

Профессор политологии Университета Северной Каролины США Грэм Робертсон (Graeme Robertson) уверен, что, хотя выступление президента Путина не говорит о принятии им окончательного решения по поводу нового переизбрания на пост президента, именно этот сценарий, скорее всего, был выбран.

«Большинство комментаторов, в том числе и я, считали, что когда конституционные поправки были представлены, их целью было создание неясности, чтобы подождать и посмотреть, какие из вариантов могут сработать лучше. Теперь, кажется, ясно, какой сценарий для них оказался наилучшим», – говорит профессор Робертсон, отметив, что вариант сохранения власти через возможное будущее премьерство «никогда не привлекал Путина», а создание Государственного Совета как нового института власти создавало слишком много неясности.

Тот факт, что конституционная поправка «об обнулении президентских сроков» была представлена Валентиной Терешковой – «женщиной-героем» – сразу после Международного женского дня, также указывает на то, что все произошедшее было «тщательно срежиссировано». Однако, если в институтах власти и на законодательном уровне процесс передачи власти можно контролировать, то реакцией россиян на происходящие изменения управлять сложнее, отмечает Грэм Робертсон.

«Это возможность для оппозиции и момент испытания для президента», – говорит Грэм Робертсон, хотя отмечает, что на данный момент реакцию россиян предсказать сложно, и вероятность больших протестов остается невысокой. В то же самое время, с переизбранием Путина на новый президентский срок «политическое пространство сузится еще больше, чем сейчас», говорит аналитик, и это, по его словам, ограничивает оппозицию во времени.

Что касается политики Запада по отношению к России, то ни США, ни Европейский Союз не проявляют достаточного внимания, считает профессор, к внутриполитическим процессам в России, в том числе соблюдению демократических свобод и прав человека, фокусируясь на внешнеполитической роли Москвы.

«Я думаю, маловероятно, что при Трампе мы услышим официальную критику. Возможно, какая-то критическая нота будет в ЕС. Но, вероятно, немного в Германии или Франции на сегодняшний день. Кажется, что их интерес к тому, чтобы использовать рычаги влияния на российскую внутреннюю политику, довольно ограничен», – заключает Грэм Робертсон.