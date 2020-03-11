Белый дом: американцы должны соблюдать строгие меры предосторожности в связи со вспышкой коронавируса

11.03.2020, 2:48, Новости дня

По состоянию на утро вторника, в США было выявлено 712 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 27 человек умерли. Об этом на брифинге в Белом доме сообщил Энтони Фаучи, директор Национального института здравоохранения.

Фаучи предупредил, что уже к сегодняшнему вечеру число заболевших американцев увеличится. «Вопрос состоит в том, что мы будем с этим делать?» — подчеркнул он.

По словам Фаучи, существует ряд мероприятий, которые должны быть осуществлены для «вмешательства в естественный ход» вспышки с тем, чтобы избежать заражения большего количества людей и уменьшить число летальных исходов.

«Мы хотели бы, чтобы страна осознала.., что мы не можем делать то, что мы делали несколько месяцев назад. Не имеет значения, если в вашем штате нет ни одного случая или один случай», — сказал Фаучи, посоветовав американцам посетить недавно созданный сайт coronavirus.gov, чтобы ознакомиться с мерами предосторожности, которые нужно соблюдать на работе, дома и в общественных учреждениях.

Эти меры предосторожности должны соблюдать все жители страны, подчеркнул Фаучи, вне зависимости от того, есть ли вспышка заболевания в том или ином районе.

Американцы, проживающие в районах, где уже наблюдаются вспышки коронавируса, должны особенно тщательно соблюдать эти меры. В этой связи Фаучи упомянул штаты Вашингтон, Калифорния, Нью-Йорк и Флорида, где зарегистрировано наибольшее число случаев заражения.

Вице-президент Майк Пенс, также принимавший участие в сегодняшнем брифинге, сообщил о мерах экономической поддержки, которые президент Дональд Трамп обсудил во вторник с законодателями-республиканцами. Среди предлагаемых мер – освобождение от налогов на зарплату и оплачиваемые отпуска для сотрудников малых и средних бизнесов.

«Он [президент] говорил о комплексе мер экономической поддержки, он призвал к освобождению от налога на зарплату», — подчеркнул Пенс, добавив, что президент также хочет помочь владельцам малых и средних бизнесов оплатить отпуска для своих сотрудников.