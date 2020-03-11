Шмыгаль по телефону обсудил с миссией МВФ дальнейшее сотрудничество

11.03.2020, 2:39, Новости дня

10 марта состоялся телефонный разговор премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с командой Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Украины.

Участие в разговоре также приняли министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська.

Разговор шел о дальнейших шагах двухстороннего сотрудничества между Украиной и МВФ.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство Украины настроено на продолжение сотрудничества с МВФ, а приоритетом является запуск программы расширенного финансирования МВФ, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране.

«Новая программа расширенного финансирования МВФ является крайне важной на данном этапе развития Украины», – отметил премьер.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).

Для подписания меморандума и получения денег Украина должна выполнить несколько предварительных шагов, говорила первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. В частности, это принятие законопроекта о рынке земли и проекта закона №2571 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы», который предлагает сделать невозможным возврат национализированных банков предыдущим владельцам.

6 февраля издание LIGA.net написало, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики изменил правительственный законопроект №2571, но обновленный текст не согласовал МВФ.

29 февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что команда МВФ в Украине достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив.

5 марта Шмыгаль отметил, что новый Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ.

6 марта новоназначенный министр финансов Украины Игорь Уманский провел первую официальную встречу с представителями Фонда. Он заверил, что сотрудничество с МВФ важно для поддержания финансовой стабильности в Украине.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»


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