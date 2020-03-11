Бен Аффлек отдохнул на Кубе с актрисой Аной де Армас: первые фотографии новой пары

11.03.2020, 2:21, Разное

Уже несколько недель в сети не утихают слухи о новом романе Бена Аффлека. Якобы на съемках фильма «Глубокая вода» 47-летний актер закрутил роман с коллегой, исполнительницей главной роли 31-летней Аной де Армас. Все настойчивее стали разговоры, когда звезд заметили вместе на Кубе, откуда родом Ана. Инсайдеры сообщали: коллеги не случайно встретились под жарким карибским солнцем, а отправились в романтическое путешествие. Сегодня в сети появились первые фото папарацци, на которых Бен и Ана запечатлены вместе с аэропорту.

Бен Аффлек и Ана де Армас Ана де Армас получила широкую известность в Голливуде, сыграв симпатичную латино-американскую сиделку в фильме «Достать ножи» и получив за эту роль номинацию на «Золотой глобус». А скоро на экраны выйдет новый Бонд с ней же в главной женской роли. До переезда в США девушка агента 007 строила карьеру в Испании, снявшись там в популярном молодежном сериале «Черная лагуна». В начале карьеры кубино-испанская звезда два года была замужем за актером Марком Клотетом, с которым рассталась в 2013 году, а в 2018-м встречалась с кубинским художником Алехандро Пинейро Белло.

Сможет ли амбициозная восходящая звезда заменить Бену главную женщину в его жизни — Дженнифер Гарнер, о разводе с которой, как он недавно рассказывал в интервью The New York Times, он до сих пор жалеет — покажет время. Тем более, что быть с Беном — означает постоянно вытягивать его из передряг.

Я довольно долго был в норме. Но когда все случилось, когда мой брак распадался, я стал пить больше и больше. Это был 2015-2016 год. Мое пьянство, конечно, создало еще больше проблем в браке. Самое большое мое сожаление сейчас — это развод.

По словам актера, стыд, который он испытывал тогда перед детьми, отравлял его жизнь как яд. Когда Бен принял решение избавиться от пагубной зависимости, Дженнифер лично возила его на лечение в реабилитационный центр. Последний раз в рехабе Бен был в 2018 году, тогда он провел там 40 дней.

Мне не особо полезно зацикливаться на неудачах, рецидивах и самобичевании. Люди компульсивного типа поведения, которым я и являюсь, чувствуют себя лучше, увлекаясь едой, алкоголем, азартными играми, сексом или чем-то еще. Но в конечном счете это делает жизнь хуже. Вы делаете все, чтобы дискомфорт исчез, а он нарастает. Это порочный круг. Я допустил много ошибок, я сожалею обо всем, что сделал. Но важно взять себя в руки, вынести из этого урок и двигаться вперед,

— говорил Аффлек в интервью.