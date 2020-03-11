Apple готовит новое приложение для фитнеса

11.03.2020, 2:07, Разное

Новое приложение для фитнеса разрабатывает корпорация Apple. Программа, предназначенная для собственных смартфонов, умных часов и видеоплееров получила кодовое название Seymour.
Видеоинструкции позволят обладателям загружать ролики с упражнениями и рекомендациями по их выполнению. Таким образом, будет реализована функция «персонального фитнестренера» в домашних условиях. Эксперты предполагают, что Apple Watch станут отслеживать достижения своих «подопечных» в ходе тренировок, как «умные» часы делают это в приложении «Активность».

Тренировочный процесс является бесплатным, поскольку код iOS 14 не упоминает встроенных покупок. В случае доведения разработок до выпуска название может изменить свое имя на Fitness или еще короче Fit. Однако это произойдет уже в финальном релизе watchOS 7, iOS 14 и tvOS 14.


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