Мнение: Пошитый из старого френча

11.03.2020, 1:18, Разное

Болеет наше начальство давними ранами народа. Нет бы, о росте пенсионного возраста рассказали, о том, как обманули наш «великий народ-победитель», разыграв его в наперсток. Об этой своей «великой победе». А то опять про мумии из прошлого — Сталина, Гитлера.

Наш ретро-лидер объявил (в интервью ТАСС), имея в виду Вторую мировую, что «если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим». Заняться больше нечем. Нет в стране других неотложных дел.

Кто это «мы»? Что «повторить»? С кем «повторить»? Куда?

Путин лучше бы задумался о другом уроке истории – распаде СССР, его уходе из истории, спустя полвека после совместной победы с союзниками во Второй мировой. О причинах этого события. О том, что страна надорвалась на подготовке к глобальной войне, а ее власти не хотели ничего менять внутри, считая, что номенклатура – лучший рулевой, а людей всегда можно будет загнать в очередное стойло «можем повторить», «кто к нам с мечом» и так далее.

И квакнулась вся эта советская дребедень в 1991-м. Никто не вышел ее защищать на улицы. В том числе и сотрудник КГБ Путин и его соратники — Патрушев, Сечин, Чемезов. Что же вы тогда не обороняли свою «великую советскую родину» с ее победой во Второй мировой? По каким углам попрятались со своими корочками КГБ и партбилетами? Вышли бы – посмешили народ.

Угрозы нападения на Россию нет. Есть иная реальность – нападение России на Украину. Это факт. «Самая упрямая в мире вещь», — как сказал классик. В свете этого факта можно сказать, что урок из германского реваншизма Путиным не сделан. Равно как и урок из немецкого национализма – трясти интернациональными советскими победами и при этом предложить вписать в Конституцию русских как «государствообразующий народ».

Начальством не сделан вывод из еще одного отрицательного опыта СССР – система, не способная обеспечить стране модернизацию, конечна. По своим внутренним причинам, а не из-за военной угрозы со стороны. Наш пошитый из френча прошлого «лидер», считающий, что его руководство – это «судьба», упорно ведет страну к внутреннему слому. И страна его получит.

«Когда судьба по следу шла за нами.

Как сумасшедший с бритвою в руке».

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