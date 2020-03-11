Стало известно, как обвал рубля повлияет на стоимость автомобилей

11.03.2020, 1:11, Новости дня

Ослабление рубля на фоне падения стоимости нефти может привести к уходу некоторых автопроизводителей с российского рынка, а также поэтапному росту цен на новые машины, стоимость которых уже к лету может вырасти на 10%, считают эксперты.

Эксперты, мнение которых приводит ТАСС, сходятся во мнении, что в связи с обвалом рубля автопроизводители будут вынуждены поднять цены, однако это произойдет поэтапно.

Так, директор агентства «Автостат» Сергей Целиков считает, что если доллар укрепится или продолжит рост, то в ближайшие полтора месяца будет наблюдаться ажиотаж с покупкой автомобилей по старым ценам. «Конечно, автопроизводители не будут поднимать цены в ближайшее время, но уже просчитывают, каким будет повышение. Я думаю, что уже к лету автомобили подорожают на 5-10%», – сказал Целиков.

Автоэксперт, партнер аналитического «Автостата» Игорь Моржаретто предположил, что курс установится на уровне 69 рублей за доллар. «Тогда можно будет сказать, что повышение цен составит примерно 10%», – считает он.

Кроме того, Моржаретто отметил, что в течение марта и апреля ожидается «дикий рост продаж». «Люди, которые собирались в течение года приобрести автомобиль, поймут, что завтра он будет значительно дороже и попытаются купить его сейчас. Выведут все остатки, все запасы, так что сейчас [будет] рост продаж, а начиная с лета – падение», – сказал он. По его мнению, уйти с российского рынка могут компании, не имеющие собственного производства в России.

По словам старшего директора, руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, цены на автомобили могут вырасти на 5-7% с начала апреля.

Ранее в дилерских центрах «Рольф», «Авилон» и «Прагматика» отметили повышение трафика клиентов на фоне падения цен на нефть, и, как следствие, обвала рубля.

Напомним, официальный курс евро к рублю, установленный Банком РФ на среду, вырос на 6,0164 рубля – до 81,8588 рубля, курс доллара увеличился на 4,5033 рубля – до 72,0208 рубля. Объем торгов акциями на Московской бирже на фоне повышенной волатильности во вторник достиг рекордных 257,3 млрд рублей.