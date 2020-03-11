Мнение: О хрониках идеального шторма

11.03.2020, 1:09, Разное

Ни одному празднику россияне не должны быть так благодарны, как минувшему Международному женскому дню 8 марта и связанному с ним переносу выходного дня. Пока мировые биржи лихорадило в «чёрный понедельник», #Россия с удовольствием продолжала поднимать тосты за прекрасных дам. В итоге самая-самая первая буря прошла для российских инвесторов по большей части виртуально, в картинках.

А сегодня пришёл момент истины.

К тому времени, как открылись российские биржи, #паника на рынках уже немного улеглась. Так, #нефть стала частично отыгрывать потери.

На фондовом рынке также наметился отскок. Причём по классике, примерно на половину предыдущего падения.

Фьючерсы на американские фондовые индексы тоже зазеленели.

Вдобавок Центробанк РФ и Минфин загодя выступили с комментариями по текущей ситуации. Банк России объявил мораторий на покупку валюты в рамках «бюджетного правила» и заявил о готовности к валютным интервенциям. Также он оперативно увеличил лимит по операциям «валютный своп» по предоставлению долларов США банкам. А Министерство финансов со своей стороны анонсировало «упреждающие» продажи валюты для финансирования расходов бюджета.

И, что весьма отрадно, слова регуляторов не разошлись с делом.

Похоже, в ближайшие дни котировки акций, товаров и валют будут искать новую точку краткосрочного равновесия, поэтому слабонервным лучше удалиться от экранов. Вместо созерцания свистопляски на биржах можно переключиться на внутреннюю политику, благо там очередная интрига намечается. О долгосрочных последствиях происходящего на финансовых полях имеет смысл поговорить отдельно.

Успели навариться на новом страшном кризисе, или всё проспали?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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