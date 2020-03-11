Кинокритики положительно оценили голливудскую премьеру «Мулан»

11.03.2020, 1:07, Разное

В США состоялся дебютный показ игровой анимации от кинокомпании Disney. По словам местных кинокритиков, речь идёт о лучшем ремейке за последние годы. Российские зрители смогут посмотреть фэнтезийную историю о юной девушке Мулан уже через 2 недели.

Тем не менее, первые отзывы о киноленте уже опубликованы американскими критиками. По сравнению с мультфильмом, фильм действительно передал военную атмосферу в Северном Китае. Впрочем, не все эксперты так положительно оценивают киноленту: так, британский кинокритик считает «Мулан» «обыденной картиной» в связи с посредственным антагонистом и не самым лучшим экшн-качеством.

Что касается актерской игры, то особую похвалу получила исполнительница главной роли, также высоко оценена и режиссерская работа Ники Каро. В комментариях к публикациям интернет-пользователи рекомендуют смотреть фильм всей семьей.