Мнение: А вы сомневались? Путин — остается до 36 года править, потом — 37

11.03.2020, 1:06, Разное

Весь мир — театр, а люди в нем — актеры. В политике это еще актуальнее. Театральная постановка «Поправки в Конституцию, чтобы выбрать Путина еще на два срока» сегодня пережила кульминацию. Путин остается до 36 года править страной. Даже как-то спокойнее стало, честно говоря. 37 год откладывается до 2037 года. А то после Путина уже в 2025 мог и «кровавый тиран» придти.

Озвучить поправку в Конституцию об обнулении сроков президентства поручили первой женщине-космонавту, у которой репутация — не подкопаешься. И не смейте ругать Терешкову. Она же — герой для всего мира. Потом приехал Путин. Сыграл нам удивление решением Госдумы. Красиво сыграл.

Путин сказал: «Уверен, мы вместе сделаем еще очень много хорошего. Во всяком случае до 2024 года, а там видно будет». Ну, ему уже видно, что делать надо. И будет грести на галере дальше.

Главное, Владимир Путин прибыл, чтобы лично одобрить эту поправку, согласно которой обнуляются его президентские сроки и он сможет снова участвовать в выборах. Президент просит решения Конституционного суда. Пусть Конституционный суд только попробует что-то вякнуть. «Обнуление сроков возможно. Если Конституционный суд даст заключение, что это не будет противоречить Конституции».

При этом уже с утра удивлялись, что это Дума активизировалась? Президент не поддержал поправки: о досрочных выборах в Госдуму; о снятии ограничения по числу президентских сроков; поддержал главное — предложение об обнулении сроков президентства после принятия поправок. И уехал сразу же — как хороший актер после сложной роли, отдыхать.

Ах да, еще жители РФ должны проголосовать за эту поправку. Но они, конечно же, проголосуют. Даже на выборы не ходи, проголосуют.

@rovegosteb — https://t.me/rovegosteb/2493

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста


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