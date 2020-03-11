Счетная палата раскритиковала ситуацию с финансированием культуры в регионах

11.03.2020, 0:59, Новости дня

Ежегодные трансферты из государственного бюджета на культуру в регионах не изменили ситуацию в этой сфере, говорится в отчете Счетной палаты по итогам проверки трат субъектами РФ средств, выделенных за 2017-2019 годы.

По словам аудитора Сергея Штогрина, расходы в бюджетах регионов на культуру составляют порядка 4%. «Понятно, что эта сумма, небольшая. То, что добавляет федеральный бюджет – также незначительно, поскольку субсидии как бы размыты в целом по всем регионам России. Поэтому каких-то кардинальных позитивных изменений за 2017-2019 годы в сфере культуры не произошло», – передает РИА «Новости» заявление эксперта.

Счетная палата по итогам проведенной проверки отметила невысокий уровень освоения субсидий на мероприятия проекта «Культурная среда» в проверяемых регионах. По данным СП, средства, выделенные на региональные проекты, освоили только наполовину.

«Исполнение региональных проектов на 1 декабря 2019 года было небольшим, что вызывает риски их неисполнения. В Московской области – 44,5% освоенных средств, в Ростовской – 53,9%», – сообщил Штогрин.

В Минкультуры сообщили, что учтут сделанные Счетной палатой выводы. «В части того, что недостаточно средств на культуру, подтверждаю – это действительно так. Мы стараемся, и Минфин старается помогать, выделять средства. Все недостатки и вопросы мы отрегулируем, учтем», – передает ТАСС слова первого замминистра культуры Сергея Обрывалина.

Ранее Счетная палата провела проверку, по результатам которой сообщила, что почти в половине российских медицинских учреждений здравоохранения отсутствовало центральное отопление, а у трети больниц отсутствовал водопровод.


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