Мнение: А не спешите нас хоронить

11.03.2020, 0:55, Разное

Приходят сообщения со ссылкой на Рейтерс, что принц Мохаммед бин Сальман заявил, что проводить ОПЕК+ в июне нецелесообразно. Видимо, это прямой ответ на возможные попытки Кремля переиграть свое решение. В Москве уже заявлено, что готовы продлить соглашение ОПЕК+ на прежних условиях, то есть, без учета предложения Саудовской Аравии дополнительно снизить объемы добычи на 1,5 млн баррелей. Собственно, отказ от этого предложения и привел к развалу сделки.

По всей видимости, саудиты решили закуситься и показать кремлевским, что те на самом деле из себя представляют. Принц Мохаммед заявил о том, что в сложившихся обстоятельствах на первое место выходит борьба за рынки. А цену мы будем обуждать потом.

На самом деле слова принца стоит рассматривать вполне серьезно. Саудовская Аравия может позволить себе подъем добычи до 12 млн баррелей в сутки против сегодняшних 9,5. Россия имеет резерв по добыче не более 0,5 млн баррелей. А это означает вполне понятную картину: саудиты пропихнут на рынок (раздавая направо и налево скидки и премии к и без того низкой цене) в 4-5 раз больший дополнительный объем нефти и займут большую долю, чем сегодня. И вот с этих новых позиций предложат России начать договариваться и снижать добычу. В итоге сокращать добычу все равно придется — но уже в других пропорциях, менее комфортных, чем они были до срыва сделки. И снова примерно год уйдет на стабилизацию рынка до каких-то приемлемых значений, в ходе которого потери бюджетов и прибыли нефтяных компаний будут неизбежными.

Так что Брестский мир придется заключать на еще более унизительных условиях. Но нашим не привыкать. Всё, что будет потеряно, возместится кратно за счет податного сословия. А оно будет бессловесно выворачивать карманы — не в первый же раз.

Источник: Эль Мюрид


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Мнение: ТОП-10 минусов жизни в США, которые дико бесят. Мнение русского

25.02 / В Мурманске арестовали 15-летнего подростка, подозреваемого в покушении на убийство

04.02 / «Я на коленях перед тобой»: Дочь Успенской попросила у матери прощения за скандальное шоу

27.12 / Пораженная Собчак раскрыла подробности последних дней жизни Волчек

30.01 / Новый хэтчбек Volkswagen Golf R лишили маскировки

10.03 / Врач Магди Бадран назвал соки, снижающие риск заражения коронавирусом

27.12 / Снег и гололедица: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

16.01 / Ургант внезапно нашел защиту после скандала с лишением гражданства

07.02 / Ученые развенчали 3 основных мифа о сне

31.12 / Погиб полицейский: в Ингушетии неизвестные обстреляли пост ДПС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика