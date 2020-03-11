Мнение: А не спешите нас хоронить

11.03.2020, 0:55, Разное

Приходят сообщения со ссылкой на Рейтерс, что принц Мохаммед бин Сальман заявил, что проводить ОПЕК+ в июне нецелесообразно. Видимо, это прямой ответ на возможные попытки Кремля переиграть свое решение. В Москве уже заявлено, что готовы продлить соглашение ОПЕК+ на прежних условиях, то есть, без учета предложения Саудовской Аравии дополнительно снизить объемы добычи на 1,5 млн баррелей. Собственно, отказ от этого предложения и привел к развалу сделки.

По всей видимости, саудиты решили закуситься и показать кремлевским, что те на самом деле из себя представляют. Принц Мохаммед заявил о том, что в сложившихся обстоятельствах на первое место выходит борьба за рынки. А цену мы будем обуждать потом.

На самом деле слова принца стоит рассматривать вполне серьезно. Саудовская Аравия может позволить себе подъем добычи до 12 млн баррелей в сутки против сегодняшних 9,5. Россия имеет резерв по добыче не более 0,5 млн баррелей. А это означает вполне понятную картину: саудиты пропихнут на рынок (раздавая направо и налево скидки и премии к и без того низкой цене) в 4-5 раз больший дополнительный объем нефти и займут большую долю, чем сегодня. И вот с этих новых позиций предложат России начать договариваться и снижать добычу. В итоге сокращать добычу все равно придется — но уже в других пропорциях, менее комфортных, чем они были до срыва сделки. И снова примерно год уйдет на стабилизацию рынка до каких-то приемлемых значений, в ходе которого потери бюджетов и прибыли нефтяных компаний будут неизбежными.

Так что Брестский мир придется заключать на еще более унизительных условиях. Но нашим не привыкать. Всё, что будет потеряно, возместится кратно за счет податного сословия. А оно будет бессловесно выворачивать карманы — не в первый же раз.