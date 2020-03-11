Паника скоро прекратится: эксперты предупредили россиян об укреплении рубля

11.03.2020, 0:46, Разное

Эксперты прокомментировали панику россиян вокруг падения рубля. По мнению специалистов, колебания отечественной валюты не будут долговременными, сообщает Nation News.

Глава комитета по экономической политике и промышленности парламента Владимир Гутенев заявил, что уже в скором времени курс доллара будет около 67-68 рублей. К осени отечественная валюта укрепится по отношению к американской и составит 62-63 за доллар, передает «Царьград».

Ранее Центральный Банк России опубликовал на официальном сайте последние данные о торгах на Московской бирже. В среду, 11 марта, курс рубля достигнет отметки 72,02 за доллар.