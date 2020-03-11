В Москве запретили массовые мероприятия до 10 апреля

11.03.2020, 0:46, Разное

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения массовых мероприятий с аудиторией более 5 тысяч человек. Документ был опубликован на официальном сайте градоначальника столицы.

В целях предупреждения распространения коронавируса в городе будет отменен фестиваль «Крымская весна», в том числе и празднование годовщины присоединения Крыма к территории России. Мероприятие должно было пройти 15 марта на Тверской улице.

Также будет ограничено посещение спортивных матчей – не более 5 000 участников и болельщиков. Мэр Москвы уточнил, что запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.