В Сети появились новые снимки пикапа Fiat Strada

11.03.2020, 0:42, Новости дня

В бразильском офисе компании Fiat продемонстрировали снимки обновленного пикапа под названием Strada.

Таким образом, задолго до официальной премьеры уже можно рассмотреть приблизительный вариант исполнения передней части кузова автомобиля. В компании заинтересованы в том, чтобы сохранить интригу вокруг обновленного пикапа Strada, тем самым надеясь на последующий высокий спрос на данный автомобиль.

Одним из нововведений станет уникальное исполнение задней двери с шарнирным клапаном. В продажу поступят несколько модификаций итальянского пикапа Strada который будет продаваться в удлиненном и укороченном исполнении кузова. Остальные характеристики данного автомобиля пока не объявлены.  


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