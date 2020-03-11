В Китае в феврале сократились продажи автомобилей Nissan

11.03.2020, 0:42, Новости дня

Японская компания Nissan фиксирует резкое падение спроса на свои автомобили на китайском рынке.

В частности, за минувший месяц в Поднебесной продажи снизились на 80% процентов. Эксперты связывают данное обстоятельство с текущей эпидемией коронавируса. Нынешняя ситуация стала достаточно сложной для компании, которая в последнее время пытается выйти из затяжного кризиса, продолжающего несколько месяцев.

Представители марки Nissan указали, что в феврале продано в Китае порядка 15,1 тысяч автомобилей, а самыми востребованными оказались кроссоверы X-Trail и Qashqai, однако их продажи существенно сократились по сравнению с прошлым годом.  Эксперты прогнозируют, что положительная динамика будет зафиксирована после решения вопроса с действующей эпидемией.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / Активисты в Багдаде пообещали отомстить США за Сулеймани

27.02 / Профессиональный футболист заболел коронавирусом в Италии

27.02 / Индексы Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

23.02 / Трамп хочет лично подписать соглашение с талибами

09.01 / В мире: В гибели украинского «Боинга» заподозрили неопознанный объект

06.02 / В Мосгордуму внесли проект амнистии осужденных по «московскому делу»

26.02 / Путин заявил, что демонстранты провоцируют «ранимых и трепетных» росгвардейцев применять дубинки

09.02 / Как Россия возвращается на Шпицберген

07.03 / Эпидемия коронавируса. В Украину направляется миссия ВОЗ

01.01 / Албания стала председателем ОБСЕ. Конфликт в Украине назвали одним из приоритетных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика