В Китае в феврале сократились продажи автомобилей Nissan

11.03.2020, 0:42, Новости дня

Японская компания Nissan фиксирует резкое падение спроса на свои автомобили на китайском рынке.

В частности, за минувший месяц в Поднебесной продажи снизились на 80% процентов. Эксперты связывают данное обстоятельство с текущей эпидемией коронавируса. Нынешняя ситуация стала достаточно сложной для компании, которая в последнее время пытается выйти из затяжного кризиса, продолжающего несколько месяцев.

Представители марки Nissan указали, что в феврале продано в Китае порядка 15,1 тысяч автомобилей, а самыми востребованными оказались кроссоверы X-Trail и Qashqai, однако их продажи существенно сократились по сравнению с прошлым годом. Эксперты прогнозируют, что положительная динамика будет зафиксирована после решения вопроса с действующей эпидемией.