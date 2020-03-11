Новый кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe стал доступен для заказа в России

11.03.2020, 0:42, Новости дня

Немецкий автогигант Mercedes-Benz официально сообщил комплектации и стоимость нового кроссовера GLE Coupe для российского рынка.

В продажу поступят несколько версий, отличающиеся силовыми установками и функциональным оснащением. Известно, что купеобразная новинка получит два дизельных двигателя, а также один бензиновый экземпляр. Во всех комплектациях применили 9—ступенчатую автоматическую трансмиссию, а систему полного привода. Вместе с тем дизельный экземпляр имеет 2,9-литровый мотор с мощностью 272 л.с.

Кроме того, в салоне применили двухзонный климат-контроль, мультимедийный экран на 12,3 дюйма, а также ряд других опций. В данном исполнении цена составила 6,3 млн рублей. В бензиновой комплектации цена автомобиля с 367-сильным двигателем достигла 7,05 млн рублей.