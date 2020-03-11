Лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

11.03.2020, 0:37, Новости дня

Российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Это стало возможным после того, как норвежские спортсмены из-за распространения коронавируса COVID-19 отказались от участия в североамериканских этапах соревнования.

"Мы несем ответственность. И мы расставляем приоритеты, – сообщил президент федерации Турбьорн Скотстад, слова которого приводит "Чемпионат.com" со ссылкой на NRK. – Мы выбираем здоровье, а не результаты".

Большунов за два этапа Кубка мира до окончания сезона-2019/20 c 2221 очком занимает первое место в общем зачете, второй – норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо (1726 очков), его соотечественник Пол Голберг (1311) замыкает тройку лидеров.

Теоретические шансы обойти Александра были лишь у Клебо. Таким образом, россиянин стал победителем общего зачета Кубка мира.