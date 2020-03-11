Мнение: Так, черти, хрен с ним с баксом по 200, Путина оставляем?

11.03.2020, 0:19, Разное

Нет ничего забавного, хотя я хотел иначе начать этот пост, в том, что мы боимся остаться без Путина. Я вам даже больше скажу, все тому же Навальному без Путина — а он все равно не станет президентом, ну не тот коллибр, да и просто мудак, — лучше бы с ВВП. А чо? Доча — в США, жену катаем до Парижу, бабла — вагон, две судимости — да всем плевать! Вот тупо, можно уточнить, как много у нас еще таких же, хотя они есть, уверяю, но тем не менее — товарищей, кто имеет ДВЕ УСЛОВНЫЕ ХОДКИ — и не присел за ЛЮБОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ правонарушение? Можете меня поправить, но почти, ПОЧТИ, чтобы я в деталях не потерялся, УСЛОВНОМУ — СРАЗУ ЗОНА. ЭТО и ЕСТЬ УСЛОВИЕ — пардон, УСЛОВНОГО! Л — Логика, а не Л — Люба Соболь.

Но, и ладно — мы все уже поняли правила игры, кто не понял и топит за Навального — или сидит без бабла или просто сидит. Жадный платит дважды — лох — платит всегда. Интересует другое.

Вот, серьезно говорю, вышла, тоже, это важно, Валентина Терешкова с предложением — оставить Путина. Там долго можно обсуждать, но люди — да-да — проведите референдум — хотят Путина. Честно, я вижу, и можете почитать меня раньше — он и сам хочет. Но — не хочет. Потому что — понимает.

Путин… сравнить не с кем. Он СОБИРАЛ РОССИЮ — сначала по кускам, а потом — в один кулак, кем мы и были всегда, кроме редких, иногда очень ужасных, очень кровавых эпизодов — в мире. Просто наше тупое поколение — осколков СССР (не обижайтесь, я просто про тупых — так будет далее) пенсионеров (кто хочет Союз и чтобы жрать, как счас или молодость), или молодое, которое не знает, что такое отключение воды (им Инет вырубить и всо) или просто зажравшихся мудаков (этих у меня среди знакомых много) — не понимает, что происходит.

Народ! Мать вашу! Волшебную! Начинается — новый мир!

США — не тянут, они пытаются в свою зону вогнать всю Америку — но там уже РФ и Китай сидят!

США — пытаются поджечь Азию — но там Китай и Индия мешают! Да, и Россия тоже!

У США надежда — либо им кирдык, либо Путин — он не робот — все-таки просто тупо, увы, уйдет в другой мир. Вот все надежды, могли бы грохнуть — сделали бы.

А еще есть Африка — когда-то, все об этом забывают — убитая, израненная аглосаксами и французами (у немцев все отобрали по итогам 1945), где только СССР, а теперь Китай и очень-очень Россия — предлагают нормальную работу, может — уверяю — может стать ЕДИНЫМ материком и тогда — привет Оруэлу!

Нас ждет — новый дивный мир, а мне мудаки про бензин пишут. Обобщенно — мой дорогой кусочек человеского кала, это даже не оскорбление, это анализы — послушай.

Ты — сейчас, обычно это чмоша, кто не жил в 90-е или забыл, потому что ходил под маминым халатиком — со своим купленнным КиаСоренто в кредит (подставьте, что нужно) — ты — жалкое, увы, говно.

Откуда на канале (это продакт-плеймент) — столько взрослых, состоявшихся людей в подписчиках — они в теме. Что такое огурцы с дачи и жить вроде при бесплатном бензине, но толку только болт — ибо жрать неча и работы нет.

Мудилочек — я тебе расскажу страшную тайну. Плохо — не когда у тебя есть деньги на ДОРОГОЙ бензин, а плохо — это когда у тебя нет и рубля на ДЕШЕВЫЙ бензин, как в Венесуэле. Докушай свою пайку из КФС, если ты, конечно, не с вна Украины — и попробуй — может у тебя есть мозг. Еще. Есчо, для тех, кто типа — молодой.

А я уже не знаю, Путину — виднее, а он не хочет систему рушить. Я не хочу, но не систему — но, чтобы любой другой, кроме Путина — не мог избираться сколько угодно. А Путин — мог. Это — надо доказать. И поэтому я за Путина, а он, умный, понимает — как это вырулить и он — не хочет, хотя я — жду чуда.

Но, вам, дегенераты и нормальные читатели — что думается? Прошу без толстых простыней. Выход всегда есть — легкий, элегантный, третий.

Того и ждет. Да, от Путина, это наш, чисто российский Джокер. И все наш российский народ. Слава Украине, бгг.

Счастья вам.