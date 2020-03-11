Мнение: Про «Можем повторить»

11.03.2020, 0:00, Разное

Путин в интервью ТАСС заявил, что ему симпатичны слоганы «Спасибо деду за победу» и «Можем повторить», которые часто используются на наклейках для автомобилей.

Так и сказал президент: «"Спасибо деду за Победу" — отлично. Это трактовать можно по-разному. Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 миллионов человек, нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим…».

«Можем повторить» в путинском контексте выглядит, конечно, привлекательно. Но Путин, похоже, знает про атовнаклейки только понаслышке, но никогда их не видел…. А выглядят они откровенно быдляцкими… Вот такие, к примеру:

Когда видишь подобные наклейки, невольно возникает мысль: деду за Победу – однозначно спасибо! Но достойны ли мы памяти дедов? Деды дошли до Берлина, переломили хребет фашизму… А мы что смогли? Почему не может повторить достижения современно Германии в автомобилестроении, например? Или в медицине? Или так и будем жить, гордясь исключительно подвигом дедов? Потому что больше нечем гордиться?

Фотография отсюда