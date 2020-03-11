Собчак высмеяла сторонницу Навального за критику мер против коронавируса

11.03.2020, 0:16, Новости дня

Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на заявления Любови Соболь, сторонницы оппозиционного блогера Алексея Навального, о мерах, принимаемых в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Между этими твитами – четыре дня. Найдите П-противоречие», – написала Собчак в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение смеющимися эмодзи.

Собчак также опубликовала скриншоты двух твитов Соболь. В первом, опубликованном 6 марта, сообщении оппозиционерка возмутилась, что пока по всему миру отменяют массовые мероприятия из-за короновируса, в РФ готовится всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. «З – забота о гражданах», – написала Соболь.

Во втором твите, появившемся поздним вечером 10 марта, сторонница Навального высказала недовольство указом мэра Москвы, согласно которому до 10 апреля в российской столице из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия с участием более 5 тыс. человек. По мнению Соболь, Сергей Собянин «подписал и опубликовал непонятно что».

Напомним, в российской столице до 10 апреля будут запрещены спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек. В частности, как сообщили власти Москвы, придется отменить фестиваль «Крымская весна», включая празднование годовщины воссоединения Крыма с Россией на улице Тверская, запланированное на 15 марта. Кроме того, будет ограничено посещение хоккейных и футбольных матчей.

Ранее на интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации с коронавирусом в Москве.

Отметим, что ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем. Эпидемия длится более двух месяцев, и за это время в нашей стране выявлено 20 случаев заражения, причем подавляющее большинство заболевших посещали Италию за последние две недели. Люди, с которыми общались заболевшие, находятся под медицинским наблюдением.

Российские власти прекратили, либо сильно ограничили сообщения со странами, которые на фоне вспышки коронавируса посещать наиболее опасно.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Белоруссия договорилась с Россией по компенсации за «грязную» нефть

06.03 / Экономист Новак: В нынешних условиях новое правительство, даже если бы и захотело, не смогло бы отказаться от сотрудничества с МВФ

22.02 / Павленский заявил, что он парижанин и француз

21.01 / Определился состав сборной Украины на пятый этап Кубка мира по биатлону

12.01 / Украинские военные вернули беспилотник ОБСЕ без данных на карте памяти

22.02 / Итальянские полицейские провели обыски в номерах российских биатлонистов и их тренера

19.01 / Германия раскритиковала США за политику по Ирану

03.02 / Турция предоставит Украине $36 млн военной помощи

01.01 / Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан

03.02 / Вот как будет выглядеть новое поколение Hyundai Creta

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика