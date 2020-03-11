Личное: Без сбоев — опять залёт!

11.03.2020, 0:10, Разное

Если у лошади Ксении хватило ума избавиться от беременности, полученной в результате блуда от мужа, то истаграмная роженица Саша Зверева, только что сходившая под венец, перестала скрывать своё интересное положение.

А чего стыдиться теперь? У адепта домашних родов уже есть трое или четверо детей от предыдущих разных мужей, так почему бы прямо из-под венца не объявить пол будущего ребёнка-звёздочки, раз уж пузо сформировалось?



Ветерок-ветерок, скоро будет грудничок! Фото: Соцсети

В конце февраля — в замуж. В начале марта — вполне определившаяся беременность!

Ну, а чего зазря время терять? Годы-то идут.

Вообще, пример Анны Седлоковой, залетающей от любого дуновения ветерка, едва она видит мужчину с деньгами, заразителен.

Увидела — забеременела от взгляда. Потом ещё раз с другим. И с третьим. И так далее. Не знаю уж, какова конечная цель — 8 или 10 детей, но даже нынешних алиментов уже вполне достаточно для безбедной жизни.

Саша Зверева, несмотря на преклонный возраст, тоже остаётся в тренде. Роды — домашние. Лечение — натуропатией и капустой. Прививкам — строгое нет. Трансляция торжества цинизма и пошлости над любовью — за бабло в Эскортограме.

Молодец, чо.

Грустно другое — неокрепшие умом гражданочки смотрят на Сашку, залетающую со звериным остервенением, и думают, что так можно жить. Родят от ПТУшника Вовки, потом — от сантехника Мишки. Дадут соседу Серёге, залетят от него.

А алиментов-то — хрен!

И сидят потом, сопли на кулак мотают — материнский капитал от Путна ждут. А Владимир Владимирович и рад бы помочь, но — как? В пятницу миллион был ещё миллионом, а сегодня курс доллара — 75.

Как этим курям поможешь тут?