Личное: Без сбоев — опять залёт!
11.03.2020, 0:10, Разное
Если у лошади Ксении хватило ума избавиться от беременности, полученной в результате блуда от мужа, то истаграмная роженица Саша Зверева, только что сходившая под венец, перестала скрывать своё интересное положение.
А чего стыдиться теперь? У адепта домашних родов уже есть трое или четверо детей от предыдущих разных мужей, так почему бы прямо из-под венца не объявить пол будущего ребёнка-звёздочки, раз уж пузо сформировалось?
Ветерок-ветерок, скоро будет грудничок! Фото: Соцсети
В конце февраля — в замуж. В начале марта — вполне определившаяся беременность!
Ну, а чего зазря время терять? Годы-то идут.
Вообще, пример Анны Седлоковой, залетающей от любого дуновения ветерка, едва она видит мужчину с деньгами, заразителен.
Увидела — забеременела от взгляда. Потом ещё раз с другим. И с третьим. И так далее. Не знаю уж, какова конечная цель — 8 или 10 детей, но даже нынешних алиментов уже вполне достаточно для безбедной жизни.
Саша Зверева, несмотря на преклонный возраст, тоже остаётся в тренде. Роды — домашние. Лечение — натуропатией и капустой. Прививкам — строгое нет. Трансляция торжества цинизма и пошлости над любовью — за бабло в Эскортограме.
Молодец, чо.
Грустно другое — неокрепшие умом гражданочки смотрят на Сашку, залетающую со звериным остервенением, и думают, что так можно жить. Родят от ПТУшника Вовки, потом — от сантехника Мишки. Дадут соседу Серёге, залетят от него.
А алиментов-то — хрен!
И сидят потом, сопли на кулак мотают — материнский капитал от Путна ждут. А Владимир Владимирович и рад бы помочь, но — как? В пятницу миллион был ещё миллионом, а сегодня курс доллара — 75.
Как этим курям поможешь тут?
Источник: Лена Миро
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