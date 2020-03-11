«Это паника!»: Тина Канделаки подсказала, как пережить падение рубля

11.03.2020, 0:07, Разное

Охваченные паническими настроениями подписчики Тины Канделаки обратились к ней за советом, как пережить падение рубля. Телеведущая, пережившая не один кризис, посоветовала сохранять спокойствие.
Социальные сети сегодня посвящены одной теме, связанной с падением рубля и обвалом цен на нефть. Не обошла стороной она и аккаунт Тины Канделаки. Отвечая поклонникам, обратившимся к ней за помощью, телезвезда рассказала, что, исходя из предыдущих кризисов, прежде всего, нужно не делать никаких необдуманных поступков, сохранять спокойствие и заботится о своем здоровье.

Именно на нервное поведение людей и рассчитывают спекулянты, пытающиеся заработать миллионы на чьих-то проблемах. Канделаки вспомнила, что раньше российская экономика была менее устойчива по сравнению с нынешней ситуацией, но кризис был пережит, так что паниковать не стоит.


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