Суд по делу о крушении «Боинга» над Донбассом объявил перерыв

11.03.2020, 0:01, Новости дня

КИЕВ – Следствие по делу рейса МН17 проведет дополнительное расследование, в частности, проверит с русскоговорящим специалистом подлинность перехваченных Службой безопасности Украины (СБУ) разговоров боевиков. Об этом шла речь во время заседания суда 10 марта, сообщает информационное агентство «РБК – Украина».

Одна из судей отметила, что планируется провести дополнительную экспертизу аудиоразговоров боевиков, которые были обнародованы СБУ на YouTube-канале.

Вместе с тем, как сообщает агентство «Интерфакс-Украина», председательствующий в процессе по делу о крушении «Боинга» Малайзийских авиалиний судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis) объявил перерыв в заседании до 23 марта.

Перерыв был оглашен после того, как от защиты одного из четырех обвиняемых – Олега Пулатова и адвокатов родных жертв поступил ряд просьб. «Мы прервемся до 10 утра 23 марта», – сказал Стэйнхаус.

Украинская служба «Голоса Америки» сообщает по итогам первого дня заседания, что адвокаты подозреваемых еще не знают точно, на чем именно сосредоточатся в защите, но в первый день на суде 9 марта они сообщили, что Олег Пулатов полностью отрицает свою причастность к сбиванию малайзийского авиалайнера рейса МН17.

Защитники, представляющие интересы Пулатова, также сообщили, что не знают, откуда поступили средства в российский фонд, из которого финансируется защита подозреваемого, но заявили, что в этом нет ничего удивительного.

Напомним, что следствие официально заявило о четырех подозреваемых в гибели «Боинга» Малайзийских авиалиний, который был сбит ракетой над Донбассом 17 июля 2014 года. Ни один из подозреваемых в зале суда не присутствует.

Суд в Нидерландах – украинская реакция

В комментарии Министерства иностранных дел Украины в связи с началом 9 марта судебного процесса выражается надежда, что будет установлена справедливость и привлечены к ответственности, причастные к гибели 298 невинных лиц, 193 из которых – граждане Нидерландов будут наказаны.

«Нидерландская судебная система является эффективной, независимой и имеет подтвержденную практикой безупречную репутацию. Именно поэтому Украина, согласно решению государств, правоохранительные органы которых принимают участие в расследовании сбивания МН17, согласилась передать соответствующие уголовные производства Нидерландам как стране, наиболее пострадавшей в результате сбивания самолета», – говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В Твиттере президент Украины Владимир Зеленский 8 марта написал о том, что верит в справедливость расследования на суде по делу катастрофы малайзийского «Боинга» рейса МН17.

«Совместно с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов украинские специалисты провели высококлассную работу по сбору доказательств по делу МН17. 9 марта начнется рассмотрение дела в суде в Гааге. Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек», – отметил Владимир Зеленский.

Факты, которые опровергнуть невозможно

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов считает, что возможность вынесения приговора против России и вероятность очень высока.

«И даже вынесение приговора четырем фигурантам по делу – это уже немало, потому что речь идет о российской установке, которая с оккупированной территории сбила «Боинг» и очевидно, что это можно было сделать из российского оружия, по приказу российского командования. Сейчас есть свидетель со стороны боевиков, который дал показания голландскому следствию и это усиливает вероятность того, что речь будет идти не только в отношении четверых человек», – говорит Александр Леонов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что основной задачей нидерландского правосудия была необходимость запустить судебный процесс после нескольких лет расследования обстоятельств гибели пассажирского лайнера.

«Для этого у следствия должны быть неопровержимые доказательства, которые фигурируют в процессе. Очевидно, что в ходе опроса свидетелей появится дополнительная информация. Однако не стоит ожидать, что отвечать перед судом будут непризнанные республики, или они будут ответственны за выплату компенсации родственникам погибших. ДНР-ЛНР не являются субъектами мирового права, взыскать с них невозможно», – подчеркивает Александр Леонов.

По словам политолога, сегодня мало кто сомневается в происхождении ракетной установки «Бук» на территории Украины.

«Это тот факт, который сегодня опровергнуть невозможно. А то, что эта ракетная установка была российская, завезена в Украину из России, ракета была запущена российским расчетом позволяет протянуть ниточки к российской власти и требовать наказания не только для исполнителей, но и для тех, кто отдавал приказ сбить самолет», – считает Александр Леонов.

Суд и переплетение геополитических интересов

По мнению руководителя интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолога Дмитрия Воронкова, в этом деле переплелись геополитические, политические интересы с необходимостью восстановления справедливости.

«Россия изначально направила эту тему в политическую плоскость. Кремль озвучивал свои предложения Нидерландам, предлагал осудить четверых подозреваемых в России. При этом Россия никогда не признавала и не признает своего участия и управления тем «Буком», из которого был сбит рейс МН17 Малайзийских авиалиний над Донбассом в 2014 году. С учетом фактов, которые есть, нет сомнения в происхождении ракетной установки и ракеты – они были российскими, но в Москве этого не признают никогда», – говорит Дмитрий Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, перед судом стоит задача доказать вину тех, кто повинен в гибели пассажирского самолета, хотя ранее ситуацию вокруг гибели «Боинга» часто использовали в политической борьбе.

«Изначально Нидерланды планировали суд на национальном уровне, была информация, что этот суд не будет рассматривать дело с позиции агрессии России. Несмотря на непредвзятость суда, в Евросоюзе никто не хочет ругаться с Россией. С позиции экономических интересов, у Европы и России есть много совместных экономических проектов, которые никто не хочет разрушать», – подчеркивает Дмитрий Воронков.

Он отмечает, что доказательство гибели самолета от ракетного удара из «Бука», подтверждает участие российских военных в войне на украинской территории, однако этот аспект вряд ли будет рассмотрен процессе.