Пентагон оценил влияние коронавируса на боеспособность войск США

10.03.2020, 23:59, Новости дня

Охватившая многие страны эпидемия коронавирусной инфекции существенно не повлияла на боеготовность войск Соединенных Штатов, сообщил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.

«По нашей оценке на данный момент, мы не видим никакого значительного снижения боеготовности и возможностей наших войск из-за COVID-19», – приводит его слова РИА «Новости».

Хоффман уточнил, что это относится и к войскам, размещенным в Южной Корее, где зафиксирована одна из самых масштабных эпидемий коронавируса в мире.

Он сообщил, что американские силы в Южной Корее отказались от проведения некоторых учений, и выразил надежду, что когда заболевание отступит и когда потеплеет, деятельность будет возобновлена.

Напомним, Пентагон закрыл свою крупнейшую военную базу за пределами США – Camp Humphreys в Южной Корее – из-за коронавируса.

Кроме того, гражданских служащих американского военного ведомства разрешили перевести на дистанционный режим работы. Министерство обороны США насчитывает более 730 тыс. гражданских служащих.