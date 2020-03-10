Земельная и медицинская реформы будут завершены – Зеленский

10.03.2020, 23:32, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил агентству Bloomberg, что земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены. Фрагмент интервью 10 марта опубликовала пресс-служба главы Украинского государства.

«Земельная реформа – это реформа и президента, и правительства, мы все несем ответственность. Самая сложная реформа, потому что на протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта [о рынке земли] в комитетах. Мы закончим эту реформу», – сказал президент.

Зеленский убежден, что несмотря на сопротивление оппозиции и «спам» поправок, закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения будет принят Верховной Радой во втором чтении.

«Это действительно сложный законопроект. У нас там тысячи правок. Мы можем только требовать и работать», – подчеркнул он.

Глава государства отметил, что голосование в Раде станет первым этапом земельной реформы. В дальнейшем необходимо будет принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.

Также президент считает целесообразным восстановить Министерство аграрной политики Украины.

Говоря о медицинской реформе, Зеленский предположил, что сопротивление ее реализации связано с непониманием особенностей происходящих изменений. Президент выразил удовлетворение первым этапом медицинской реформы, который позволил повысить заработные платы семейных врачей, улучшить материально-техническое состояние медицинских учреждений и увеличить прозрачность финансирования системы здравоохранения.

Зеленский акцентировал внимание на необходимости улучшения коммуникации между правительством и обществом, разъяснения деталей земельной и медицинской реформ.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє”.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Перед вторым чтением к законопроекту подали 4018 поправок.

19 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №6327 о медицинской реформе. Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, а также сопровождения беременности и родов. Закон вступил в силу 30 января 2018 года.

Первый этап медицинской реформы начался 2 апреля 2018 года. На этом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию.

Второй этап реформы (предоставление услуг по программе «Бесплатная диагностика») должен был стартовать 1 июля 2019 года, но его запуск отложили.

В конце февраля 2020 года тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что вторая часть медицинской реформы стартует 1 апреля.

10 марта стало известно, что комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования 13 марта рассмотрит вопрос об отмене второго этапа медреформы.