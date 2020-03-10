Зеленский подал в Раду законопроект о реформе СБУ

10.03.2020, 23:52, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта внес в Верховную Раду законопроект №3196 о внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины» относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ.

На сайте парламента проект закона помечен как безотлагательный. Он поступил на рассмотрение руководства Рады.

Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

Также президент внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона №3198 об изменениях к Бюджетному кодексу в связи с реформой СБУ и проект закона №3197 о соответствующих изменениях к Налоговому кодексу.

4 марта глава СБУ Иван Баканов заявлял, что законопроект о реформе ведомства должен быть внесен в Раду в ближайшие дни.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»


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