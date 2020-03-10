В 2019 году США и ЕС передали Украине военную помощь на сумму $143 млн

10.03.2020, 23:52, Новости дня

В 2019 года США и страны Европейского союза предоставили Вооруженным силам Украины военную помощь на общую сумму около $143 млн. Об этом 10 марта сообщила «Экономическая правда» со ссылкой на ответ Главного управлении военного сотрудничества и верификации ВСУ проекту «Марлин».

Украине предоставили на эту сумму:

бронированные автомобили типа Humvee;

корабли типа Island;

навигационное оборудование для кораблей Военно-морских сил;

РЛС контрбатарейной борьбы;

средства кибербезопасности;

приборы ночного видения;

оборудование связи;

мобильные системы освещения;

средства индивидуальной защиты;

палатки;

оборудование для разминирования;

медицинское оборудование;

запчасти к техническим средствам, которые были получены ранее.

Наибольшую помощью в сфере безопасности, по данным украинского посла в США Владимира Ельченко, Украина получает от США. В январе он сказал «Укринформу», что с начала российской агрессии Вашингтон выделил Киеву $1,6 млрд, что составляет 92% от всей полученной Украиной помощи.

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. 1 марта 2018 года Государственный департамент США принял решение о продаже Javelin Украине.

В сентябре 2019 года в Генштабе ВСУ «Апострофу» сообщили, что с 2014-го по 2019 год Украина получила от Америки оборудования на сумму $376 млн, за это же время другие страны (среди которых Великобритания, Франция, Италия, Канада, Литва, Латвия, Польша и другие) предоставили помощь на общую сумму $62,5 млн.