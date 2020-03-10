В 2019 году США и ЕС передали Украине военную помощь на сумму $143 млн

10.03.2020, 23:52, Новости дня

В 2019 года США и страны Европейского союза предоставили Вооруженным силам Украины военную помощь на общую сумму около $143 млн. Об этом 10 марта сообщила «Экономическая правда» со ссылкой на ответ Главного управлении военного сотрудничества и верификации ВСУ проекту «Марлин». 

Украине предоставили на эту сумму:

бронированные автомобили типа Humvee; 
корабли типа Island;
навигационное оборудование для кораблей Военно-морских сил;
РЛС контрбатарейной борьбы;
средства кибербезопасности;
приборы ночного видения;
оборудование связи;
мобильные системы освещения;
средства индивидуальной защиты;
палатки;
оборудование для разминирования;
медицинское оборудование;
запчасти к техническим средствам, которые были получены ранее.

Наибольшую помощью в сфере безопасности, по данным украинского посла в США Владимира Ельченко, Украина получает от США. В январе он сказал «Укринформу», что с начала российской агрессии Вашингтон выделил Киеву $1,6 млрд, что составляет 92% от всей полученной Украиной помощи. 

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. 1 марта 2018 года Государственный департамент США принял решение о продаже Javelin Украине. 

В сентябре 2019 года в Генштабе ВСУ «Апострофу» сообщили, что с 2014-го по 2019 год Украина получила от Америки оборудования на сумму $376 млн, за это же время другие страны (среди которых Великобритания, Франция, Италия, Канада, Литва, Латвия, Польша и другие) предоставили помощь на общую сумму $62,5 млн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»


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