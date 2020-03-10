Россия вызвала кризис на нефтяном рынке, чтобы уничтожить конкурентов — СМИ

10.03.2020, 23:33, Новости дня

Разорвав договор о сокращении добычи нефти со странами ОПЕК, РФ рискует поставить свою экономику под удар, но она делает это осознанно, пишет польский журналист Анджей Ломановский. В издании Rzeczpospolita он объясняет, что сегодняшние лидеры РФ — это специалисты, живущие и действующие в хаосе. Они достигают своих целей во времена кризисов, чаще всего вызванных ими самими же.



Reuters

«Россия сознательно вызвала кризис на рынке нефти, рассчитывая на уничтожение конкурентов», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Анджей Ломановский.

Падения цен на нефть можно было уже точно ожидать, когда 6 марта российская делегация отказалась подписать договор в рамках ОПЕК+. В документе было предусмотрено дальнейшее сокращение добычи, начиная с 1 апреля, с целью сдержать падение цены при снижении потребления, вызванном коронавирусом.

Сопротивление РФ вызвало удивление у других стран-участниц, потому что в бюджете РФ цена на нефть определяется в $45 за баррель. Согласно общественному мнению, при более низкой цене Кремлю придётся сократить расходы и повысить налоги. Это в свою очередь приведёт к общественному недовольству, которое Кремль во время кампании за изменения в российской Конституции хотел бы избежать, отмечает автор.

«Но сегодняшние лидеры РФ — это, безусловно, специалисты, живущие и действующие в хаосе и достигающие своих целей во времена кризисов, чаще всего вызванных самими собой. Примером выступает нынешний нефтяной кризис, — объясняет журналист. — Поэтому сегодня возникает вопрос: чего хочет достичь Кремль, рискуя всем своим государственным бюджетом?»

1 марта в Москве президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями российских нефтяных компаний предупредил о возможном расторжении договора с ОПЕК+. Российский лидер объяснил им, что накопленные ресурсы позволят выполнить социальные и бюджетные обязательства даже в худших условиях на рынке нефти — то есть по цене ниже $40 за баррель. За последние шесть месяцев РФ увеличила свои валютные резервы более чем на $ 0,5 трлн.

Эксперты сошлись во мнении, что этим шагом РФ начала борьбу за увеличение своей доли рынка. Но российский вызов также был подхвачен Саудовской Аравией, которая начала агрессивно продавать свою нефть со скидками до 70%.

«Можно предположить, что русские ранее ожидали такой реакции со стороны Эр-Рияда, поэтому интересно, как они отреагируют. Они просто переждут, решив, что уберут американские компании с рынка руками саудовцев? Или у них есть свой план? Также неизвестно, предупредил ли Кремль о своём решении собственных союзников, которые тоже очень зависят от продажи нефти — прежде всего Ирана и Венесуэлы. Непонятно и то, как эти страны переживут нынешний ценовой коллапс, ведь у них нет ресурсов, сопоставимых с российскими. Более того, Иран очень сильно пострадал от эпидемии коронавируса», — поясняет автор.