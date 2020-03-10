Дочь Анджелины Джоли Шайло вынуждена передвигаться на костылях после операции: фото

10.03.2020, 23:42, Разное

На днях Анджелина Джоли рассказала Times, что ее семья переживает непростой период: дочерям актрисы — 15-летней Захаре и 13-летней Шайло — пришлось перенести хирургическое вмешательство. Если диагноз старшей Анджелина не раскрыла, то про Шайло сказала так: ей сделали операцию на бедре. Джоли провела два месяца в больнице вместе с детьми.

Сейчас Анджелина пытается вернуть жизнь семьи в привычное русло. Папарацци оказались рядом с актрисой в тот момент, когда она направлялась с дочерьми в кинотеатр, и эти снимки уже вызвали общественный резонанс. Поклонники Анджелины отметили, что выглядит она не лучшим образом, что, впрочем, неудивительно, учитывая обстоятельства. В фокусе внимания оказалась и Шайло: видно, что девочке сложно передвигаться, каждый шаг дается ей с трудом, но ведет она себя мужественно — даже пытается изобразить подобие улыбки.

13-летняя Шайло с мамой на прогулке

Анджелина Джоли и Шайло Нувель Анджелина Джоли с дочерьми — Шайло и Вивьенн

Последние два месяца я провела в операционной и за ее пределами вместе со своей старшей дочерью Захарой, а несколько дней назад наблюдала за тем, как ее младшая сестра также ложится под нож для операции на бедре. Девочки знают, что я это пишу, потому что уважаю их частную жизнь и они разрешили мне этим поделиться. Они понимают, что борьба за выживание и исцеление — это то, чем можно по-настоящему гордиться. Я видела, как мои дочери заботятся друг о друге. Шайло училась всему у медсестер вместе со старшей сестрой, а потом им ассистировала. Я с радостью наблюдала за тем, как они искренне любят друг друга. Я также видела страх и храбрость на их лицах. Все мы сталкивались с моментами беспомощности, когда единственное, что мы можем сделать — это закрыть глаза и глубоко вздохнуть,

— написала Анджелина Джоли в колонке, опубликованной 8 марта. Не только мама, но и папа поддержал детей. После развода с Анджелиной Брэд Питт продолжает принимать самое активное участие в их жизни. Как сообщает Page Six, он навещал дочерей в клинике. И даже из-за этого не поехал в Лондон на церемонию BAFTA в феврале, где за него пришлось отдуваться Марго Робби — партнерше по фильму «Однажды в… Голливуде».

Для Брэда Питта дети на первом месте, они важнее карьеры –

прокомментировали этот эпизод источники, близкие к актеру.

Напомним, у Питта и Джоли шесть детей: 18-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 13-летняя Шайло и 11-летние близнецы Вивьенн и Нокс. Актеры подали на развод в 2016 году и официально оформили его в 2019-м.