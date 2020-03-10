Как рождается любовь: рассказывают Амбарцум Кабанян и Анна Бибичадзе

10.03.2020, 23:42, Разное

Амбарцум Кабанян (35 лет):

Как-то Ира Горбачева пригласила меня поддержать ее на вечеринке, где она играла музыку. Я пошел, даже не вдаваясь в подробности, что за мероприятие. Оказалось, что это Kiski Ball в ГУМе с дресс-кодом, поэтому я был единственный в трениках среди цариц в платьях и принцах в костюмах. И тут я вижу ее — в короне. Подумал: «Почему я ее не знаю?» Меня привлекли в ней ­самодостаточность и непосредственность. У нее во взгляде не было поиска. Подруга подбивала меня: »Подойди к ней». А я не мог. С горя танцевал как потерпевший. Решил снять ее исподтишка на видео и выложил Stories в Instagram. Ну я думал, что исподтишка. Ее подруга нашла это видео у меня на странице, и Аня написала мне в Direct. Мне даже не пришлось ее искать. Через пару часов мы созвонились, через неделю — первое свидание, через год поженились.

Помню, на первом свидании я с трудом решился взять ее за руку, хотя, казалось бы, мне тогда было 33 года, но, понимаете, для меня это важное решение. Если я беру девушку за руку, значит, это серьезно, ведь я позволяю всем видеть женщину, которую я выбрал. Если я ее целую, значит, это любовь. До сих пор мурашки по всему телу от воспоминаний о первом прикосновении. Смешно, Аня восприняла мою нерешительность как нежелание.

После свидания я не понимал, почему иду домой один, ведь я встретил ЕЕ. Когда мы потом это обсуждали, Аня сказала, что ее посещали те же мысли.

Анна Бибичадзе (23 года), менеджер по маркетингу «москвич mag»:

Мы впервые увидели друг друга на вечеринке Kiski Ball в ГУМе почти три года назад, 22 апреля. Меня пленила его стать и свобода: Амбарцум естественно и в то же время безбашенно танцевал, несмотря на людей вокруг. При этом он умуд­рялся беспардонно на меня пялиться, а я такое терпеть не могу. Я пыталась ему взглядом сказать: «Хватит!» А потом этот человек имел наглость заснять меня на видео и выложить в Instagram момент, когда я показываю язык. На самом деле я просто изображала что-то вроде «О боже!». На следующий день подруга присылает его Stories со мной, подпись гласит: «Королева». Дело в том, что на вечеринке был дресс-код, поэтому я пришла в платье и короне. Подумала, что он издевается. Оскорбилась! Написала ему с сарказмом: «Благодарю за такую честь». А он за чистую монету это воспринял. Так и завязалась переписка.

На первое свидание мы ходили в Третьяковку — на выставку Зинаиды Серебряковой. Все сразу было понятно, легко, свободно, без всяких игр с обеих сторон. Амбарцум никого из себя не корчил и не пытался на меня произвести впечатление, как это раньше делали другие. Сразу стало ясно: этот человек самодостаточен, уверен в себе. Только потом я узнала, что он волновался.

Мы стараемся поддерживать друг друга во всем. Например, вместе шьем одежду. Начали с детских платьев, честно скажу — идея Амбарцума. Конечно, все смотрю с его участием, будь то постановки, фильмы или реклама. Критик я беспощадный, но честный. Недавно у него состоялся дебют: главная роль в кино — в фильме «Танец с саблями» Юсупа Разыкова, я очень им довольна. 

Продюсер: Ольга Закатова, Стиль: Ира Кауфман, Олеся Боровик/ команда Анны Гусевой, Макияж: Анна Меркушева/MAKE UP FOR EVER, Полина Панченко, Прически: Ксения Малявина, Инесса Мороз/ L’Oreal Professionnel, салон Leonid Romanov Hair, Ассистент продюсера: Виктория Захарочкина
Благодарим Kuznetsky Most 12 by Lalique (Kuznetsky12.ru) за помощь в организации съемки


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