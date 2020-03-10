Мнение: Путин навсегда (хроника спецоперации)

10.03.2020, 23:34, Разное



России нужны вожди

Мать моя женщина… Они все-таки пошли этим — самым пошлым, примитивным и грубым путем! То есть просто, тупо, без затей вносят закон о возможности Путина баллотироваться на еще один срок (какой он там будет — шестой? седьмой?) То есть так вот просто, как в каком-нибудь Казахстане или любой другой азиатской деспотии. «Обнуление сроков». Вон, ставят на голосование.

Кранты. В принципе, следовало ожидать — но мало кто почему-то верил. Естественно, это незаконно — но кого это волнует? В Африке такое делают постоянно, там вообще это в порядке вещей: любой диктатор сначала захватывает власть военным путем, потом проводит «демократические выборы» (чтобы понравиться Западу), принимает заодно «демократическую конституцию» (с той же целью), потом проводит «референдум» об отмене ограничения сроков… Стандарт. Ну и у нас тут та же Африка, только северная. Давно уже.

Мерзость. Хороший такой плевок в лицо всем. Даже своебразный паханский юмор: слово «подряд», так и быть, дорогие интели, я уберу — но ВЗАМЕН сделаем «обнуление сроков». Вы же потерпите, не сахарные? Всего-то еще 12 лет? Ну-ну, не плачьте. Плакать нельзя — накажу!

Но вообще, объективно — это уже крайне рискованная игра. Путин теряет гибкость — слишком уж активно себя навязывает. Общество в РФ, конечно, тупое и забитое «по жизни» — но популярности-то у него давно нет, будущее в тумане, уровень жизни падает. Фактически Путин выдвигается на роль главного Виновника Всего. Может до Чаушеску доиграться.

А вот хроника спецоперации:

23 января. ИНТЕРФАКС — Принятие поправки в Конституцию, исключающей слово «подряд» в отношении возможных двух президентских сроков, не означает обнуление сроков для тех, кто ранее был главой государства, разъяснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

11 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по конституции не обсуждает возможность обнуления президентских сроков в рамках рассмотрения предложений по внесению изменений в основной закон. Об этом заявил во вторник сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, назвав такие предположения конспирологией. «Никакого обнуления президентских сроков [не будет] также, как и массы другой конспирологии», — добавил сенатор.

19 февраля. /ТАСС/. Принятие поправок к Конституции РФ не повлечет за собой обнуление президентских сроков . Об этом в среду заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. «Никакого обнуления не происходит. Соответственно, если человек уже пробыл [на посту президента] два раза, он уже не сможет, наверное, даже стать кандидатом в президенты», — сказал Крашенинников.

26 фев — РИА Новости. Вопрос обнуления сроков президента после изменения Конституции РФ актуален с точки зрения конспирологии, а с юридической — нет, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «С точки зрения конспирологии он, конечно, будет всегда актуален, а с точки зрения юридической он, конечно, не имеет под собой никаких оснований», — сказал Крашенинников.

26 фев — РИА Новости. Текст поправок в Конституцию РФ не предусматривает никакого обнуления президентских сроков, разговоры об этом — лишь домыслы, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас.

10 марта — вы видели.