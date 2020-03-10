Представлены доступные народные средства от потливости

10.03.2020, 23:30, Разное

Повышенная потливость или гипергидроз доставляет человеку неудобства в виде непривлекательного запаха и мокрых подмышек. Эксперты назвали дешевые народные средства от обильного потоотделения, отметив, что в этом помогут растения.

Неприятный симптом может уменьшить настой березовых почек или листьев, которым следует протирать проблемные зоны. Уменьшит потоотделение сок лимона или спиртовая настойка на листьях грецкого ореха. Рекомендуется смочить жидкостью вату и нанести на места, где более всего выделяется влага. С повышенной потливостью можно бороться распаренными овсяными зернами. Эксперты советуют поместить их в полотняный мешочек и использовать его в качестве мочалки.

Важно помнить, повышенная потливость может являться признаком серьезного заболевания или указывать на сбои в функционировании желез внутренней секреции. Эксперты не советуют заниматься самолечением и обязательно при появлении необъяснимого гипергидроза, не связанного с повышенной температурой, физической или эмоциональной нагрузкой, поспешить на консультацию к специалисту.