В Общественной палате предложили создать структуру по поиску уязвимостей в смартфонах

10.03.2020, 23:28, Новости дня

В Общественной палате предложили создать российскую структуру, которая на постоянной основе будет искать уязвимости в гаджетах разных производителей. Это предложение было озвучено в рамках прошедшего во вторник круглого стола «Apple: вирусные «черви» в «яблоке соблазна», где эксперты отрасли обсудили проблемы безопасности персональных данных при использовании смартфонов.

Участникам был представлен доклад по нарушениям прав пользователей со стороны корпорации Apple. По результатам исследования, в «яблочных» устройствах, связанных с личными данными.

Так, в январе 2017 года в операционной системе Mac обнаружили уязвимость, позволяющую менять настройки App store без пароля, затем в iOS нашли ошибку, позволяющую удаленно блокировать смартфоны. Годом позже, в феврале 2018 года, в СМИ появилась информация об утечке исходного кода IBOOT, ключевой программой iOS, отвечающей за ее загрузку. В сентябре того же года в открытом доступе была обнаружена база данных, включающая в себя данные нескольких миллионов пользователей iCloud. А в январе 2019 года стало известно об уязвимости, позволяющей просматривать чужие аккаунты в рамках данного сервиса.

Как отметили участники круглого стола, такие проблемы отмечены не только у Apple, но и у других корпораций, в том числе Google, о которой эксперты ОП пообещали представить новый доклад в ближайшее время. При этом, признали они, Apple хранит персональные данные россиян на территории РФ и этим выгодно отличается от других компаний.

«Пришло время говорить о создании некоей постоянно действующей структуры, которая будет искать уязвимости в гаджетах разных производителей, – отметил председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. – Такую площадку можно создать на базе Общественной палаты. Кроме представителей корпораций, в чьих гаджетах была выявлена уязвимость, в такую структуру должны войти российские ИТ-компании, представители властей, в том числе законодательной, а также специалисты по кибербезопасности».

Говоря о том, как мы можем защитить себя от угрозы со стороны современных высокотехнологичных устройств, Малькевич выделил несколько мер. «Во-первых, мы должны честно признать, что живем под цифровым колпаком, и попытаться максимально оградить себя и своих близких от этого. То есть избегать запечатлевать на фото и видео какие-то личные моменты своей жизни, особенно для выкладывания в Сеть. Иными словами, перестать жить напоказ», – подчеркнул собеседник.

По его мнению, неплохо было бы определить в квартире место для цифровой самоизоляции, – помещения, где вообще не стоит пользоваться гаджетами. И, кроме того, обращать особое внимание на те программы, которыми мы пользуемся каждый день. «Нужно внимательно смотреть, какие к ним привязываются дополнительные опции, касающиеся сбора информации, геолокации и еще целого ряда особенностей, которые слишком многое могут о вас узнать», – отметил эксперт.

«Сейчас сложилась такая ситуация, при которой 1-2 агрессивных активных человека в сети могут вам испортить жизнь моментально за счет организованной кибертравли, буллинга. Мы отдельной инициативой будем добиваться, чтобы за оскорбления, травлю в сети вводилась административная ответственность, потому что сейчас этого нет, а по числу примеров кибер-травли РФ оказалась на первом месте в мире», – резюмировал Малькевич.

Добавим, что за минувший год в РФ по решению судов было заблокировано более 60 тысяч экстремистских и порнографических материалов, объявлений о продаже поддельных документов и других образцов запрещенного контента, сообщили участники круглого стола о регулировании интернет-данных, организованного Ассоциацией юристов России.

Участники дискуссии не обошли вниманием и тему борьбы с распространением короновируса. Сотовые операторы могли бы рассылать сообщения о профилактических мерах по защите от коронавируса для граждан, путешествующих в потенциально опасные страны, предложили эксперты.

«С 5 марта в Москве в связи с угрозой распространения коронавируса введен режим повышенной готовности. При этом соцопросы, проведенные общественным движением «Гражданин», показали, что почти половина опрошенных не знает об этом. И лишь 30% тех, кто в курсе, знакомы с текстом соответствующего указа», – сказал лидер движения Юрий Шаркович.

«Операторы сотовой связи могли бы делать рассылку, например, о профилактических мерах, которые необходимо соблюдать в эпидемиологически потенциально опасных странах. А по возвращении из таких государств люди могли бы получать уведомления о том, что им следует обеспечить самоизоляцию на две недели, – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД Малькевич. – Надеюсь, что наше обращение к операторам сотовой связи поддержат сотрудники Минздрава, которые будут оперативно предоставлять необходимую информацию».