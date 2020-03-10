В США задержали россиянина
10.03.2020, 23:28, Новости дня
Американские правоохранительные органы задержали в Нью-Йорке россиянина Кирилла Фирсова, который подозревается в продаже персональных данных, свидетельствуют документы в судебной базе.
Уточняется, что задержание произошло в субботу, 7 марта, в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди.
Речь идет о Кирилле Викторовиче Фирсове, который, по данным американских властей, якобы содействовал продаже персональных данных через онлайн-платформу deer.io, передает РИА «Новости».
Россиянину вменяются два преступных эпизода. В частности, основой для задержания стали покупки персональных данных, сделанных агентами Федерального бюро расследований.
Ранее российскую переводчицу задержали в Испании по запросу американской стороны. Красиловой грозит экстрадиция в Соединенные Штаты и наказание вплоть до пожизненного.
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