В США задержали россиянина

10.03.2020, 23:28, Новости дня

Американские правоохранительные органы задержали в Нью-Йорке россиянина Кирилла Фирсова, который подозревается в продаже персональных данных, свидетельствуют документы в судебной базе.

Уточняется, что задержание произошло в субботу, 7 марта, в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди.

Речь идет о Кирилле Викторовиче Фирсове, который, по данным американских властей, якобы содействовал продаже персональных данных через онлайн-платформу deer.io, передает РИА «Новости».

Россиянину вменяются два преступных эпизода. В частности, основой для задержания стали покупки персональных данных, сделанных агентами Федерального бюро расследований.

Ранее российскую переводчицу задержали в Испании по запросу американской стороны. Красиловой грозит экстрадиция в Соединенные Штаты и наказание вплоть до пожизненного.