Мнение: Обнуление сроков

10.03.2020, 23:25, Разное

О как. Поправку Терешковой оперативно приняли.

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах. Однако он попросил разъяснения Конституционного суда о законности этой поправки.
Срок нынешних полномочий Путина истекает в 2024 г. Согласно действующей Конституции, он больше не имел бы права баллотироваться на пост президента.

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/10/824803-putin-vistuplenie-gosduma — цинк

Госдума после этого поддержала эту поправку.
Соответственно, если/когда Конституционный Суд скажет, что все ок (с трудом себе представляю ситуацию когда КС скажет "Нет, нельзя"), то Путину можно избираться неограниченное кол-во раз, начиная с 2024 года.

PS. Досрочные выборы как внесли, так и вынесли. Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах, после чего поправку срочно отозвали.

Источник: Colonel Cassad


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