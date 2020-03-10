Зов предков

10.03.2020, 23:18, Разное

Конституционный строй Российской Федерации готовится к «обнулению».

Конституционная реформа, анонсированная президентом Путиным 15 января в качестве «изменений, которые назрели», многими поначалу рассматривалась в качестве туманной или даже косметической. Было ясно, что единственная цель кремлевских изменений состоит в том, чтобы ничего не менять. Однако оставался открытым вопрос: как именно продление полномочий Владимира Путина будет оформлено за горизонтом 2024 года.

Однако ко второму чтению конституционные поправки, которые предлагали здесь подправить, там усилить полномочия, а тут созвать Госсовет, обрели макабрические черты. В новый текст Конституции, в частности в преамбулу, вопреки духу и логике первых двух глав Основного закона (это там, где гарантируется светский характер государства, отсутствие официальной идеологии и прочее «наследие 90-х») решено было ввести все, что плохо лежало: Бога, мужчину и женщину, «память предков», переданную нам, русский язык государствообразующего народа…

Владимир Путин лично приехал в Госдуму с заготовленной речью, формально — как реакция на инициативу депутатов обнулить ему президентские сроки и открыть дорогу к новым выборам. Фото: пресс-службы Кремля

Из технического голосования за назревшие изменения псевдореферендум 22 апреля превратился в плебисцит по вопросу о традиционных ценностях, за особый путь России. И как следствие — за доверие исторических судеб родины первому лицу.

После этого потрошения Конституции 1993 года и в отсутствие гражданской реакции (все-таки ясно, что эпидемиологические ожидания и судьба рублевых накоплений сейчас гораздо более злободневные народные темы, чем разделение властей) можно было уже не сдерживать себя.

И начался подлинный, содержательный разгром конституционного строя.

Спектакль был разыгран на наших глазах за несколько часов 10 марта — на фоне паники на российском фондовом рынке. Инициативу по организации исторической верности первому лицу страны взяли на себя несколько подзабытые в последнее время депутаты Вячеслава Володина. Сначала ими был внесен тактический законопроект о досрочных выборах в Думу (не зря же уже с начала года для участия в празднике демократии изготовились такие мощные политические органы, как «За правду!» Захара Прилепина, Партия любителей танчиков и движение «Сильные женщины» под идеологическим руководством Иосифа Пригожина).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кандидат «нет поправкам». Почему обсуждают не то, когда говорят о КонституцииЗатем слово взяла первая женщина, побывавшая в космосе, Валентина Терешкова, которая намекнула, что пора положить конец всеобщему лицемерию. Все знают, кто руководит страной, многие надеются, что он продолжит свою службу в течение еще долгого времени, почти все уже осознали, зачем РФ в 2020 году новая редакция Основного закона.

Словом, вы все привлекательны, я тоже чертовски привлекателен, чего же время терять?

Терешкова с трибуны Думы предложила то, о чем многие ее коллеги мечтали тихо: просто взять и обнулить президентские сроки, коль скоро у нас новый конституционный документ. Разрешить на волне назревших изменений Владимиру Путину избираться в президенты сначала в 2024 году (или раньше), затем в 2030-м, а потом в стране, возможно, снова назреют изменения, и сказка повторится.

Когда Терешкова произносила свою речь, над Российской Федерацией раскрывалась космическая бездна: все предыдущие жеманности были отброшены, мы твердо в своем развитии встали на центральноазиатский путь. Космодром Байконур символически скрепил узы братских автократий, передающих нам опыт.

Спектакль был разыгран на наших глазах за несколько часов 10 марта — на фоне паники на российском фондовом рынке… На фото: депутат Госдумы Валентина Терешкова и Вячеслав Володин, спикер. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Вячеслав Володин сделал, как считают некоторые, немного преждевременный пас своему президенту, и как написала Маргарита Симоньян, все причастные к российской политике «сейчас замерли». Спикер Думы загрузил информационные агентства сенсационной новостью: президент услышал Терешкову и лично едет в Думу. Вот такой чести удостоились простые русские депутаты. Историческое событие было назначено на 15 часов 10 марта 2020 года. Российский парламент впервые за многие годы стал местом, в котором происходит нечто действительно важное.

Речь президента была прочитана по подготовленной бумаге и нанесла тяжелый эмоциональный урон тем, кто по-настоящему волновался насчет «обнуления». Путин решительно отверг необходимость досрочных выборов в Думу: мол, доработаете как есть с новыми полномочиями, а там посмотрим. Он заявил, что ограничение на число президентских сроков должно строго соблюдаться, ведь когда государство достаточно усилится, потребуется сменяемость власти. Риторически это готовило почву под финальное заявление в том духе, что депутаты пали ниц с просьбой владеть ими, но Путин отказал и рассматривает новое место работы после 2024 года.

Но здесь президент делает финальное заявление, которое перечеркивает или делает не важным смысл всего остального. «Обнуление сроков возможно. Если Конституционный суд даст заключение, что это не противоречит Конституции», — говорит президент. В этот момент в кабинетах чиновников и топ-менеджеров госкомпаний взрывается залп из тысяч бутылок шампанского, а Российская Федерация, как она была придумана в 1993 году, «обнуляется».

Путин готов находиться на своем посту столько, сколько сочтет нужным он сам… и назначенные им же судьи КС. Фото: пресс-служба Кремля

У Кремля больше нет никаких конституционных комплексов: Путин готов находиться на своем посту столько, сколько сочтет нужным он сам и назначенные им же судьи КС.

Подсчет президентских сроков не имеет больше никакого смысла, равно как и сама «конституционная реформа», которая изначально была задумана в качестве сложного и элегантного способа решить кремлевскую проблему-2024. Теперь решили не усложнять и опроститься: президент просто может никуда не уходить.

Наверное, это память, а точнее — зов предков берет свое.

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики